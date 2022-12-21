Canlı yayında "Evlilerin birbirlerine çıplak fotoğraf göndermesi günah mı?" diye sorulan Kavaklı çıldırdı

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu ve hafta içi her gün yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programında ilginç anlar yaşandı.

"ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMEK GÜNAH MI?" DİYE SORULDU

Dini konuları yorumlayan Yusuf Kavaklı isimli kişiye "Eşlerin birbirine nude (çıplak fotoğraf) göndermesi günah mı" sorusu soruldu. Kavaklı'nın verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"ULAN AYNI YATAKTA YATIYORSUN ZATEN"

Kavaklı, "Ulan aynı yatakta yatıyorsun be zaten salak. Bir de internetten göndermeye ne gerek var. Bu adam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki... Ama RTÜK 'Çeneni tut' diyor" diyerek tepki gösterdi.