Yazarı Olmayan Eser' Oscar Adayı

Henckel von Donnersmarck'ın yönetmenliğini yaptığı 'Werk ohne Autor'da ressam Gerhard Richter'ın hayatını anlatıyor.

Henckel von Donnersmarck'ın yönetmenliğini yaptığı 'Werk ohne Autor'da ressam Gerhard Richter'ın hayatını anlatıyor. Ancak 86 yaşındaki ressam, biyografisini çarpıttığı gerekçesiyle filme karşı tavır aldı. Film aynı zamanda 'En İyi Görüntü Yönetmenliği' dalında da yarışacak. Filmde ressam Gerhard Richter'ı Tom Schilling, teyzesini ise Saskia Rosendahl canlandırıyor. Yönetmen Henckel von Donnersmarck 2007 yılında 'Başkalarının Hayatı' adlı filmiyle Oscar kazanmıştı. Oscar ödülleri bu yıl 25 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

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