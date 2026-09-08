Yazarkasa POS Nedir?

3100 sayılı Kanun’a tabi olan iş yerleri için bu cihazların kullanımı yasal bir zorunluluk.

Neden Yazar Kasa POS kullanmalısınız?

Yeni nesil ÖKC POS cihazlarına geçiş yapmak, işletmeniz için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda ödeme alma ve ödeme kaydetme işlevlerinin bir arada bulunduğu operasyonel verimliliği artıran bir teknolojiye geçmek demek.

Yasal uyumluluk: GİB tebliğlerine tam uyum sağlayarak cezai yaptırımlarla karşılaşma riskini ortadan kaldırır.

Hepsi bir arada çözüm: Hem yazar kasa hem de POS cihazı işlevini tek bir cihazda birleştirerek yerden tasarruf eder ve işlem süreçlerinizi basitleştirir.

Hız ve verimlilik: Satış ve ödeme işlemlerini tek bir cihaz üzerinden saniyeler içinde tamamlayarak müşteri memnuniyetini artırır.

Raporlama kolaylığı: Mali verilerinizi dijital ortamda güvenli bir şekilde saklayarak muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırır.

POS Başvuru Şartları

Bankadan POS cihazı almak için öncelikle işletmenin resmi olarak ticari faaliyette bulunması gerekir. Vergi mükellefi olmak, düzenli iş adresine sahip bulunmak ve bankacılık geçmişinde ciddi kredi sorunu olmamak temel şartlar arasında yer alır. Akbank yazarkasa pos üzerinden kolayca başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Adım Adım POS başvuru süreci

POS başvuru süreci temel olarak aşağıdaki adımlardan oluşur:

İlk olarak çalışmak istediğiniz bankanın ilgili birimiyle iletişime geçerek işletmenizin faaliyet hacmine uygun POS çözümleri hakkında bilgi almalısınız.

Bankanın talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamalısınız.

Belgelerle birlikte, banka tarafından sağlanan POS başvuru formunu doldurmalısınız. İlgili formda işletmenizin cirosu, faaliyet gösterdiği sektör ve ödeme alışkanlıkları gibi bilgiler yer alır.

Bankanız başvurunuzu ve belgelerinizi inceler. Bu aşamada işletmenizin kredi geçmişi ve ticari sicili de değerlendirilir. Başvuru onaylandıktan sonra sözleşme imzalamaya davet edilirsiniz.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından POS cihazınız kurulumu yapılmak üzere adresinize gönderilir.

Yukarıda verilen adımları takip ederek şirketinize kolayca POS cihazı kurulumu yapabilirsiniz.

Akbank POS Avantajları

Akbank, POS cihazında sunduğu yenilikçi kampanyalar ile işletmelerin ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefler. Böylelikle işletmeler her işlemden daha az maliyetle faydalanır, kârlılıklarını artırabilir.

Akbank'ın sağladığı 7/24 kesintisiz teknik destek hizmetleri sayesinde, ödeme işlemlerinizde herhangi bir aksama yaşanmaz. Bununla birlikte müşterilerinize taksitli satış yapma imkânı gibi ek özellikler sunarak satış hacminizi genişletebilirsiniz.