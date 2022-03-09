DİYARBAKIR - Yazarlar Diyarbakırlı gençlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Yazarlar Diyarbakırlı gençlerle buluşmaya devam ediyor

09.03.2022 13:41
DİYARBAKIR - Yazarlar Diyarbakırlı gençlerle buluşmaya devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca her ay düzenlenen "Mürekkebi Kurumadan" adlı söyleşiler kapsamında yazarlar gençlerle buluşturuluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca her ay düzenlenen "Mürekkebi Kurumadan" adlı söyleşiler kapsamında yazarlar gençlerle buluşturuluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, "Geleceği Kuran Kadınlar" isimli kitabın yazarı Fatma Gülşen Koçak, Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Koçak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak, düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleceği kuracak annelere hitap etmenin heyecanını yaşadığını aktaran Koçak, "Büyükşehir Belediyesinin böyle bir organizasyon gerçekleştirmiş olması gerçekten takdire şayan. Söyleşimizin ardından öğrencilere 'Geleceği Kuran Kadınlar' isimli kitabımdan hediye ettik." dedi.

Etkinlikte söyleşinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Konservatuarı sanatçılarınca müzik dinletisi sunuldu.

DİYARBAKIR - Yazarlar Diyarbakırlı gençlerle buluşmaya devam ediyor
DİYARBAKIR - Yazarlar Diyarbakırlı gençlerle buluşmaya devam ediyor
DİYARBAKIR - Yazarlar Diyarbakırlı gençlerle buluşmaya devam ediyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Kuran-ı Kerim, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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