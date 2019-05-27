Son Dakika Haberleri: Yazarlar öğrencilerle buluştu

Yazarlar öğrencilerle buluştu

2 saat önce

"Mete-Küçük Alp" ve "Mete-Gizem Avcısı" kitaplarının yazarları Lokman Aydoğan ve Murat Utku Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldiler.

Yazarlar öğrencilerle buluştu, System.String[]
"Mete-Küçük Alp" ve "Mete-Gizem Avcısı" kitaplarının yazarları Lokman Aydoğan ve Murat Utku Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldiler.

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu Müdürü Kadir Aydın ve sınıf öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl tarafından davet edilen yazarlar öğrencilerle, gerçekleştirdikleri söyleşiyle "yazma eğitimi" ve "okuma kültürü" konularında öğrencilere rehberlik ettiler. Özellikle merkezden uzak okullarda bu etkinliklerin daha kıymetli olduğunu belirten yazarlar, gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularını da öğrencilerle paylaşarak son zamanlarda adeta unutulmaya yüz tutmuş tarih bilinci konusunda da öğrencileri etkilediler.

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu öğrencileriyle söyleşiler gerçekleştiren yazarlar, buralarda da öğrencileri etkilemeyi ve memnun etmeyi başardılar.

Kitapların önsözlerinde de yazdıkları gibi batı patentli görsel ve yazılı eserlerde yer alan, değerlerimizden uzak, yozlaşmış, uydurma karakterleri benimseyen gençler yerine tarihini bilen ve Mete Han gibi isimlerini mazimize altın harflerle kazımış gerçek kahramanlarımızı özümsemiş gençler yetiştirme gayretinde olduklarını belirten yazarlar, eserlerini kaleme alırken bundan sonra da aynı düsturu ilke edineceklerini belirttiler.

Söyleşilerin ardından öğrencilerin kitaplarını imzalayan yazarlar, öğrencilerle hatıra fotoğrafları da çektirdiler. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
Kadir Aydın, Aydoğan, Kutsi, Tercan, Güncel
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