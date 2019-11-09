Yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.

Bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Fuarda imza etkinlikleri için ayrılan salonda kitaplarını imzalayan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya okurları yoğun ilgi gösterdi.

İmza salonlarında ayrıca Ahmet Günbay Yıldız, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Telli, Cihan Aktaş, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Sevil Atasoy, Salih Memecan, Metin Ekici, Serdar Tuncer, Senai Demirci, Sema Maraşlı ve Latife Tekin okurları için eserlerini imzalayarak, fotoğraf çektirdi.

Stantlarda ise Ketebe Yayınlarında Ali Emre, Nemesis Yayınlarında oyuncu ve yazar Murat Tavlı, İnsan Yayınlarında Gökdemir İhsan, Ensar Neşriyatta Vehbi Vakkasoğlu, Çınar Yayınlarında Aydın Ilgaz, Artemis Yayınlarında İpek Ongun, İz Yayınlarında Asım Gültekin, Kaknüs Yayınlarında İbrahim Becer, Profil Yayınlarında ise İbrahim Tenekeci, Bekir Develi ve Tarık Tufan kitaplarını imzalayan yazarlar arasındaydı.