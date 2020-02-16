Yazarlar Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazarlar Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı - Son Dakika

Yazarlar Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

7 saat önce

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Yazarlar Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı, System.String[]

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Üsküdar'da Yer Gök Kitap" temasıyla düzenlenen fuarın imza salonlarında, Ali Ural, Kaan Murat Yanık, İsmail Kara ve Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, okurları için eserlerini imzalayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stantlarda ise Leyla İpekçi, Mustafa Tatcı, Cemal Şakar, İhsan Fazlıoğlu, Mustafa Uslu, Ferman Karaçam, Hayan Aycın, Şakir Kurtulmuş, Zeynep Emirdağ, Mustafa Armağan, Prof. Dr. Medaim Yanık, Mustafa Ulusoy, Prof. Dr. Özcan Hıdır ve İbrahim Yarış, okurları için kitaplarını imzaladı.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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