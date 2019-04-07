Yazarlardan Deniz'deki Kitap Fuarına Tam Not

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarı, okurların yoğun ilgisini çekti. Fuarın oldukça başarılı olduğunu belirten ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal
, "İstanbul
ile yarışacak yoğunlukta ve yetkinlikte bir fuarla karşılaştım" diye konuştu. Denizli
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Ege
'nin en büyük kitap fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, ünlü yazarlar imza günlerinde ve söyleşilerde kitapseverlerle buluştu. Okurlarla yazarları bir araya getiren fuarda, ünlü yazarlardan imza almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yazarlar, kitaplarını imzaladıkları okurları ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ünlü oyuncu, yazar Ercan Kesal, fuardan övgü ile söz ederek, "Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi mezunuyum. Üniversite döneminde Denizli'ye, birkaç kez gelmiştim. Çok güzel bir kent. Şimdi burada bu vesileyle olmaktan daha çok mutluyum. Denizli'de İstanbul ile yarışacak yoğunlukta ve yetkinlikte bir fuarla karşılaştım. Önümüzdeki yıllarda tekrar bu fuara gelmek isterim" dedi.
AHMET ÜMİT: UMARIM BU KİTAP FUARI HEP DEVAM EDER
Son yılların en çok okunan yazarlarından olan Ahmet Ümit ise böyle bir organizasyonun uzun yıllar devam etmesi gerektiğini söyledi. Ümit, "Umarım bu kitap fuarı hep devam eder ve Denizli'deki kitap okuma oranı çok daha fazla seviyelere ulaşır" diye konuştu. Denizlili yazar Hasan Ali Toptaş
ise fuarın çok yoğun ve canlı geçtiğini vurgulayarak, "Öğrencilerin, gençlerin fuara uğramaları, almasalar bile kitabın kokusunu duymaları elbette ki güzel olur. Bu tür fuar ve girişimlerin devamlılığı çok önemli, 3-5 yıl canlı geçer sonra yapılmazsa o kötü olur. İnşallah 23'üncüsünü, 27'ncisini de görürüz. Denizli için çok güzel bir fuar, çok memnunum" diye konuştu.
- Denizli