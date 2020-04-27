Yazarlardan Erbaş'a destek - Son Dakika

Yazarlardan Erbaş'a destek
6 saat önce
Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbesinde kullandığı 'eşcinsellik' hakkındaki ifadelerine destek verdi.
Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbesinde kullandığı 'eşcinsellik' hakkındaki ifadelerine destek verdi.
Yazarlar adına konuşan Ahmet Seven, "Bu ifadeler toplumdaki ahlaki yozlaşma ve çürümeye karşı dikkat çeken ifadelerdir. Eğer zamanında uyarıda bulunmaz gerçekleri yazmazsanız gelecekte sapıkların yazdığı hikayeleri dinlemek ve inanmak zorunda kalırsınız. Söz konusu davranışlar içerisinde bulunduğumuz toplumu tehlikeye düşürmektedir. Sapıklık ve sapkınlıklar beraberinde hastalıklar da getirmektedir. Başkanın sözleri gayet net olup özel bir açıklama gerektirmemektedir. Birilerinin tercih meselesi yüzünden toplum ahlaki çürümeye terk edilemez. Birilerinin sapık eğilim ve tercihleri yüzünden bir toplum feda edilemez. Bu açıklama geç kalmış bir açıklamadır. Bu anlamda İnsan Hakları Deneği ve Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki karar ve tavırlarını şiddetle kınıyorum. Ankara Barosu bu konuda üyelerinin tamamını temsil etme hakkına da sahip değildir. Baroya üye avukatların ferdi açıklamalarını da bekliyorum. Ali Erbaş'ı bu uyarıcı ifadelerinden dolayı destekliyor destek verenlere de teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:58 Kaynak: İHA
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