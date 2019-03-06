Yazarlarıyla Ünlü Adana'ya "Yazarlarevi"

Seyhan Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen, Çukurova Bölgesi'ne hizmet verecek Adana Yazarlarevi tarihi binasında hizmete girdi.

Seyhan Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen, Çukurova Bölgesi'ne hizmet verecek Adana Yazarlarevi tarihi binasında hizmete girdi.



1900'lü yılların başlarında Osmanlı sivil mimari örnekleri ile yapılan tarihi bina restore edilerek Yazarlarevi olarak hizmete girdi.



Açılışta konuşan Yazarlarevi Derneği Başkanı Çetin Yiğenoğlu, Sarıyakup Mahallesi'ndeki tarihi binanın Yazarlarevi olarak sadece Adana'ya değil Mersin'den Antakya'ya kadar bütün Çukurova'ya hizmet edeceğini söyledi.



Binanın kazanılmasında desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür eden Yiğenoğlu, "Yazarlarevi Çukurova'yı kucaklamayı amaçlayan bütünüyle Türkiye ve dünya sanatçılarını konuk etmeyi ve dolayısıyla Adana'nın Çukurova'nın bir kültür sanat merkezi olmasında duyulan eksikliği doldurmayı amaçlayan bir yapı olarak çalışacak. Sadece Adana'ya değil Mersin'den Hatay'a kadar Çukurova'ya kültür sanat hizmeti sunacak. Bu anlamda sanata ve sanatçıya destek veren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı böyle önemli bir yapıyı Adana'ya kazandırdığı için kutluyoruz" dedi.



"Adana kültür kenti olmalı"



Adana'nın bünyesinden birçok ünlü sanatçı yetiştirdiğini ve edebiyat dünyasına damgasını vurduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar da, kültüre, tarihe ve sanata sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Adana'nın bir kültür ve tarih kenti olduğunu ifade eden Başkan Karalar, "Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda önceliğimiz, tarih, kültür ve turizm olacak. Tepebağ'dan başlayarak Adana'nın tüm tarihi değerlerine sahip çıkacağız ve onları yeniden yaşamın içine alacağız" diye konuştu.



Türkiye'de tarihi binada açılmış ve konukevi olarak da kullanılabilen ilk Yazarlarevi olma özelliğine sahip binanın açılışına PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral, Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) Başkanı Prof. Dr. Esen Aslandoğan, Sanatçı Metin Uca, Sanatçı Namık Kuyumcu, CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, Adanalı yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA

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