- Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı - Son Dakika

- Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

20.02.2021 14:47

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı Yıldırım Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile 'UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı' anısına sosyal medya mecraları üzerinden ortaklaşa yürüttüğü Yazarlık Atölyesi'nde, ilk mezunlarını verdi.

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile 'UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı' anısına sosyal medya mecraları üzerinden ortaklaşa yürüttüğü Yazarlık Atölyesi'nde, ilk mezunlarını verdi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 31 akademi mezunu sertifika almaya hak kazandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sertifika programında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bizi yerimizde daha kavi bir şekilde tutacak, ileriye, geleceğe taşıyacak olan medeniyet tasavvurumuzdur. Bir takım teknolojik eksiklikler vs. bunlar aşılabilir şeyler. İşte 2000'li yıllardan sonra olan gelişmelere de hepimiz şahitlik ediyoruz. İnşallah güçlü bir gelecek hem bizi bekliyor hem de dünyanın ihtiyaç duyduğu merhamet medeniyetinin de inşasında önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyorum. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini hepimiz hayranlıkla seyrediyoruz. Bugün çocuklarımız program yazılımcılığı yapıyorlar, oyunlar yazıyorlar, robotiğe ilgi duyuyorlar, teknolojik gelişmelere ilgi duyuyorlar. Bunlar hakikaten güzel şeyler. Lakin bütün bu gelişmeler, üretimler, teknolojik yatırımlar sonuçta bir tasavvurla başlıyor, bir hayal ile başlıyor, hayalin hikayeleştirilmesiyle başlıyor. Bu da kelimeler ile, dil ile oluyor. Biz biliyoruz ki temel olan bir medeniyetin inşasında güçlü söz, güçlü kelimeler ve güçlü ifadeler ile oluyor."

İnsanlığın mirası, ortak değeri olan bilgiye yapılan yatırımı önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, "İşte Uyumayan Kütüphane bizim vücut bulan eserlerimizden birtanesi. Bu yatırımların hayat bulması bizleri oldukça memnun ediyor. İnşallah Yıldırım'da hem kütüphane sayımızı hem de okuma salonlarımızı arttıracağız. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizleri daha çok memnun ediyor. Elimizden geldiğince bilginin, hikmetin hizmetkarı olmaya gayret edeceğiz. Burada bize yoldaşlık eden kıymetli Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mustafa Baki Efe'ye teşekkür ediyorum. Başta Prof. Dr Mustafa Kara hocamız, Yazar Metin Önal Mengüşoğlu ağabeyimiz olmak üzere tecrübelerini bizlerle paylaşan değerli büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim inşallah bu hayırlı işlerde bizleri hizmet etmeye daim kılar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yazarlık Atölyesi mezunlarına sertifikaları takdim edildi.

- Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı
- Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı
- Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı
- Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Yıldırım, Türkiye, Medya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı - Son Dakika


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