Yazarlık Okulu Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanata her alanda destek vermeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanata her alanda destek vermeye devam ediyor. Bu anlamda düzenlenen Yazarlık Okulu'nun altıncısı Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenle başladı.



Yazarlığa ilgi duyanların eğitim alabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Yazarlık Okulu'na bu yıl 400'ün üzerinde yazar adayı katılacak. Şehir Tiyatrosu'ndaki Yazarlık Okulu açılış programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, her alanda olduğu gibi kültür alanında da Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yazara, yazmaya, okumaya ve kültüre yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek de Büyükşehir Belediyesi'nin hayatın kültürle şekillendirilmesi açısından önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi ve bu çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Tunçbilek, Yazarlık Okulu'nun 12 hafta süreceğini kaydetti. - KAYSERİ

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