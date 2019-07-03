Yaz aylarında çillerinizi serin tutarsanız, çillerinizin artışını önler!

"Deridedaha aktif melanin hücrelerinin bulunması çilli oluşun metabolik nedenidir. Bu, genetiktir. Çil eğilimli insanlar, lekelerle doğmazlar. Yeni doğanbebekte çil göremezsiniz. Ancak pigment hücreleri yaşla beraber yüzeyeçıkar. Bu yüzden iki yaşından sonra görülmeye başlar. Melanin birikimi sıcağave güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanır.Çok kalabalık ve bitişik olmaya başlayan çiller belirginşekilde koyulaşmaya başladıklarında, muhtemelen güneşte fazla kaldığınızınişaretidir."

CİLDİ SERİN TUTUN!

Çilleri sevimli tutmanın ilk kuralı,daha fazla üretiminin önlenmesidir. Sadece güneş ışığı değil, sıcak havada çil üretiminiarttırır. Cilt; güneş ışıklarına, sıcaklığına, sauna sıcaklığına maruz kalırsa melanin aktivitesini tetikler, daha koyu çiller oluşmasına neden olur. Uzunsüredir, insanlar doğrudan güneş ışığının uyarıcı olduğunu düşünüyorlardı,ancak şimdi ısının da büyük bir renk değişikliğine neden olduğunu biliyoruz. Kırmızı, aşırı ısınmış bir yüz, pigment hücrelerini uyandıracaktır. Yüzünüzü aşırı ısınmadan korumak için; havuza atlayın. Yüzünüzü çok sıcak hissettiğinizde serin bir cisim uygulayın örneğin; bir su şişesi gibi.

Güneşlendikten sonra cildinizi buzlu suile tampon yapın; veya dondurucuya 20 dakika boyunca atabileceğiniz bir soğutma jeli maskesi uygulayın. Soğutma hidrasyonu sağlamak için bitki özlerini, gliserinli bir maskeyi uygulayabilirsiniz.

ANTİOKSİDANLARI YÜKLEYİN!

Çilli yüzlerin artışgöstermemesi için bir cilt bakım bileşenine başvurabilirsiniz. C vitamini bunlardan biri olabilir. İyi formüle edilmiş bir C vitamini serumu, çilleri kontrol altında tutmak için melanin hücrelerinin baskılanmasına yardımcı olabilir.

PUL PUL DÖKÜLMEYE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN!

Cilt rengininsolmasını yönetmenin anahtarlarından biri düzenli olarak peeling yapmaktır. Çünküölü yüzey hücreleri çillerde bulunan fazla pigmentin çoğunu depolar. Eksfolyiasyon asitler (ölü deri uzaklaştırıcılar), nazik yüzfırçaları, dermapiling ve temizlik fırçaları ile yapılabilir. Bu yöntemlerden bazıları, özellikle kimyasal eksfoliyasyonlar, cildinizi güneşe karşı dahahassas hale getirir. Bu nedenle kimyasal eksfoliyasyonlardan yaz aylarında kaçınılması gerekmektedir.

GÜNEŞ KORUYUCUNUZU BİR NUMARALI ÖNCELİĞİNİZ YAPIN

Güneş altında veyabulutlu bir günde, açık havada, her 90 dakikada bir kalın bir katman şeklinde cildinize güneş koruyucu uygulamalısınız.Güneşe maruz kalanalanlarda, özellikle yüzünüzün merkezinde çok sayıda, düzensiz bir sınır,kaşıntılı çil varsa, onlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını izleyin. Çillerden birinin diğerlerinden farklı görünmesini sağlayan renk değişimleri varsa ihmal etmeden bir dermatologa görünüp zararsız bir çil olduğundan emin olun.