Son Dakika Haberleri: Yazdığı kitabın gelirinin yarısını sokak hayvanlarının bakımına bağışlayacak
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Yazdığı kitabın gelirinin yarısını sokak hayvanlarının bakımına bağışlayacak

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mehmet Altınok, yeni yazdığı ilk kitabının gelirinin yarısıyla sokak hayvanlarının bakımını sağlayacak.

Yazdığı kitabın gelirinin yarısını sokak hayvanlarının bakımına bağışlayacak, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mehmet Altınok, yeni yazdığı ilk kitabının gelirinin yarısıyla sokak hayvanlarının bakımını sağlayacak.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Spor Yöneticiliği, Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda ise Bankacılık bölümünde okuyan 22 yaşındaki Mehmet Altınok, bir süre önce Meslek Yüksek Okulunda hayvan sever arkadaşlardan oluşan bir grup kurarak artan yemekleri sokak hayvanlarının yemesi için bıraktıklarını söyledi.


Altınok," Bu uygulamamızın iş yoğunluğundan devamlılığı olmadı. Bunun üzerine Temmuz ayında piyasaya sürdüğüm "Şizofrenin Günlüğü" isimli ilk şiir kitabımın gelirinin yarısını sokak hayvanlarının bakımına ayırmaya karar verdim. İnsanlar sokak hayvanları için sağduyulu olmalı, Çünkü yaşamımızın bir parçası ve en önemlisi can taşıyorlar. Sokaklarımız kedi köpeklerle dolu. Daha sonra bunlara nasıl destek verebilirim? Diye düşündüm ve yazdığım kitabın gelirinin yarısını sokak hayvanlarının bakımına ayırmak geldi aklıma. Bundan sonra satacağım kitabımın gelirinin yarısını kedi, köpek maması alımı için Kütahya Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Sunay Birsen hanıma göndereceğim. Buradan Kütahya'mızdan yetişen İsmail Küçükkaya, Gülten Dayıoğlu ve Zahide Yetiş'ten bizlere destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.


Altınok, "Şizofrenin Günlüğü" kitabının tüm e-kitabevlerinde mevcut olduğunu, destek olmak isteyenlerin e-kitabevlerinden kitabı temin edebileceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Mehmet Altınok, Hisarcık, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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