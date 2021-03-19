Yazdığı şiir kitabının geliri ile öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

İŞ insanı ve şair Sait Dervişoğlu, kaleme aldığı 'Ruhuma Mektuplar' adlı şiir kitabından elde ettiği gelirle Ağrı'da öğrencilere tablet hediye etti.

İş insanı ve şair Sait Dervişoğlu, "Cehaletin elinden bir kız çocuğunu kurtarma" sloganı ile yola çıkarak kitabından elde edilen gelir ve iş insanı arkadaşı Murat Tan'ın desteğiyle aldığı tabletleri Ağrı'da öğrencilere dağıttı. Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki konferans salonunda 75 şehit ve gazi yakını ile ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşan Dervişoğlu, "'Ruhuma Mektuplar' kitabımın öncülüğünde kendiliğinden ortaya çıkan bu kampanya ile bugüne dek Mersin ve Ağrı'da 1500'ün üzerinde tablet ve bilgisayarı 'Devlet ve millet el ele' diyerek sevgili öğrencilerimiz ile buluşturduk. 'Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak' diye çıktığımız bu yolda bugün değerli dostum Murat Tan'ın davetlisi olarak doğunun incisi Ağrı'ya geldik. Şunu içtenlikle söylüyorum ki, iyi ki geldik. İyi ki bu güzel şehirdeyiz" dedi. Şair ve yazar Sait Dervişoğlu ve iş insanı Murat Tan ile öğrencilere tablet dağıtan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı'nın dezavantajlı bir bölgede olduğunu belirterek her türlü yardıma ve desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Tekin, Dervişoğlu ve Tan'a teşekkür ederek plaket verdi.