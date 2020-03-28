Yazdığı sözler pazarlarda slogan oldu - Son Dakika

Sivaslı Kültür Bakanlığı sanatçılarından Bünyamin Uğur'un yazdığı Korona şiiri pazarlarda slogan oldu.



Bünyamin Uğur'un yazdığı korona şiirindeki "Rabbim vermiş pırasa. Yenir mi hiç yarasa. Zıkkımın kökünü yiyesin. Bak çöktü hep piyasa" Kıtası kısa sürede dilden dile yayıldı. Türküsü yapıldı, pazar yerlerinde esnafın sloganı haline geldi. Bası esnaflar muhabirlere verdikleri röportajlarda, sözün kendilerine ait olduğunu da ileri sürdü.



"Sözler benim"



Konuyla ilgili açıklama yapan Sivaslı Kültür Bakanlığı sanatçılarından Bünyamin Uğur, "Öncelikle inşallah tez zamanda korona belasından bu virüs illetinden Rabbimin hidayeti ile kurtulmuş oluruz. Eski güzel ve mutlu günlerimize döneriz. Yazdığım şiir konusuna gelince 11 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanımızın virüsün Türkiye'de görüldüğünü açıklayınca ortada panik havası oluştu. Mizah amacıyla böyle bir şiir yazmak aklıma geldi. Şiiri yazdıktan sonra dalga dalga bütün ülkeye yayıldı. Bir çok semt pazarımızda pazarcı esnaf kardeşlerimiz şiirin kendi bölgelerine şehirlerine ait olduğunu belirtip pazarda yayınladılar. Bu pazarlara örnek olarak, Amasya, Tokat, Ankara ve Adıyaman pazarını gösterebiliriz. Sosyal medya hesaplarına binlerce kez paylaşıldı. Bende bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Ayrıca yazdığım şiiri Kültür ve Turizm Bakanlığı halk ozanı ozan Saddam Yafes Mahlaslı Adem Özbudak kardeşimiz seslendirdi. Şiirin sözlerine gelince 7 kıta olup sadece bir kıtasını pazarcı esnaf kardeşimiz kullanmaktadır" dedi. - SİVAS