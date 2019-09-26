Yazdıkları mektupları ailelerine gönderdiler

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde anaokulu öğrencileri yazdıkları mektupları ailelerine gönderdi.

Yıldızeli Anaokulu öğrencileri okul müdürü Sefer Karaman ve öğretmenleri eşliğinde PTT müdürlüğüne geldi.

Öğrenciler sınıflarında etkinlikler kapsamında yapmış oldukları ilk resimlerin olduğu mektupları ailelerine postalayarak sürpriz yaptı.

Okul müdürü Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklama, öğrencilerle PTT Müdürlüğüne gelerek binayı gezdirdiklerini belirtti.

Farklı bir uygulama yaparak hem öğrencileri hem de aileleri mutlu ettiklerini dile getiren Karaman, "Öğrencilerimiz okulda ilk etkinlik olarak yaptıkları resimleri ailelerine göndererek sürpriz yaptılar. Çocuklarımız mektup ücretini vererek ve pullarını kendileri yapıştırarak mektupları görevlilere verdiler. Mektubun nasıl süreçlerden geçerek gönderildiğini öğrendiler." dedi.