Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ekibi Isparta 32 Spor'da Başkan Atakan Yazgan, Korona salgını nedeniyle ertelenen ligler hakkında açıklamalarda bulundu. Yazgan, " Korona şampiyonluğumuza mani olmayacak " dedi.

Taraftarların ümitsizliğe kapılmamasını isteyen Başkan Yazgan, kalan dört maçımızı da alıp şampiyon olacakken Korona salgını nedeniyle maçların ertelendiğini söyledi.Yazgan " Futbolcuların da teknik heyetin talimatları doğrultusunda antrenman çalışmalarına devam ettiklerini ve maçlar izin hazır olduklarını vurguladı. Başkan Yazgan, "Sezon boyunca Isparta 32 Spor'un hakkı yenmiştir. Aksine rakiplerin maçları nasıl aldıkları ortadadır. Taraftarımızın içi rahat olsun, Korona ileti dahi şampiyonluğumuza mani olmayacak" dedi.

Başkan Yazgan, her şeye rağmen şampiyon olup 3. Lige çıkacaklarını belirterek, "Isparta'ya yakışanın profesyonel ligde mücadele etmek olduğunu vurguladı. Yazgan, "Önümüzdeki sene Atatürk Stadı'nı dolduran on bin taraftarımızla yeşil-pembe bayraklarla şölene hazır olun" çağrısında bulundu. - ISPARTA