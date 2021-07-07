Üye Girişi
Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız? - Son Dakika

Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız?

07.07.2021 15:06
Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız?, System.String[]

Hatice Nur Dicle'nin yazı dizisi... (1) Yapay zekalar birçok insan tarafından merak edilen çok karmaşık bir konudur.

Hatice Nur Dicle'nin yazı dizisi... (1)

Yapay zekalar birçok insan tarafından merak edilen çok karmaşık bir konudur. Bu karmaşık konuyu anlamak ve benimsemek tabii ki zaman almaktadır. Yapay zeka konusunu araştırırken yapay zekalar hakkında çok fazla komplo teorisi olduğunu gördüm ve bu durum benim bu konuyu

daha da merak etmeme sebep oldu. Nereden çıktı bu teoriler derken Terminatör serisiyle karşılaştım.

Bu film serisi aslında yapay zekalar hakkında ortaya atılan teorilerin doğuş kaynağı denilebilir. Daha bu film serisinin ilk iki filmini izledim ve aslında insanların ne kadar haklı olabileceğini anladım. Daha sonra ise yaptığım röportaj ve daha fazla araştırmalar ile birkaç sonuca vardır. Bunlardan bir tanesi korkmak yerine gerekli tedbirleri alarak iyi niyet çerçevesinde bu yola devam etmeli ve yapay zekaları insanların hayatlarını kolaylaştırmada kullanmaya devam etmeliyiz.

İkincisi ise bizlere bu kadar benimsetilmiş yapay zekalardan hiçbir şekilde kurtulamayız. Çünkü bizler bu teknoloji ile çok yakından bir bağa sahibiz. Yapay zekalar insanların hayatını çok büyük oranda düzenler ve kolaylaştırır. Sektörel dağılıma baktığımızda bile yapay zekadan yararlanmayan sektör yok denecek kadar azdır.

Yapay zekalardan korkmak yerine onları daha da geliştirmeli ve iyi niyet çerçevesinde kullanmaya, Dünya'yı güzelleştirmeye devam etmeliyiz.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber çok fazla soru gündeme gelmiştir. Bunlardan en çok merak edileni ve sorulanı ise yapay zekadır. Bundan yaklaşık 220 yıl önce sadece filmlere konu olan yapay zeka, günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Peki, nedir bu yapay zeka, insanlar neden yapay zekadan korkar. En basit ifadeyle yapay zeka (AI), verilen görevleri yapabilmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları verilerle analizler yapan sistemler veya makinelerdir. Yapay zekalar çok çeşitli biçimde kendini gösterir. Yapay zeka, süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi

yeteneği ve süreciyle ilgilidir. Kimilerine göre, yapay zeka kavramı, insanoğlunun yerini alabilecek tehlikeli bir varlıktır ve uzak durulması gerekir. Fakat bu alanla ilgili olan herkes, insanoğlu ile makinalar arasında (Şu an ki mevcut teknolojilerde) kesin bir farklılığın olduğu bilincindedir.

YAPAY ZEKANIN TARİHÇESİ NEDİR?

Tarihte bazı medeniyetler robotlarla ilgilenmişlerdir. Ama bunlara yapay zeka demek pek doğru değildir. Yapay zekanın bahsi 1956 yılında İngiltere'de New Hampshire'da bulunan 'da yapılan bir konferansta ilk defa ortaya atılmıştır. Yapay zekanın üretiminde en etkin rolü İngilizler ve Japonlar oynamıştır. 1980'lere kadar yapay zeka alanında pek gelişmeler yaşanmamış ve gelişmeler bir duraksama dönemine girmiştir.

Bu dönemde Japon bilim insanlarına rakip olmak isteyen İngiliz bilim insanları ile yapay zeka gelişmeleri tekrar atak yapmıştır. Bu alanda en önemli gelişmelerden biri 1997 yılında yaşanmıştır. IBM'in ürettiği "Deep Blue" adlı bilgisayar dünyanın en iyi satranç ustalarından biri olan Garry Kasparov'u yendi. Gerçekten yapay zekaların atak yapmasında ve gelişmesinde en önemli etken ise bilgisayarların ortaya çıkmasıdır. Her bilim dalında olabileceği gibi yapay zeka, teknoloji alanında da karanlık bir çağ yaşanmıştır.

Bu tam olarak 1965-1970 yıllarına tekabül eder. Hemen ardından ise teknoloji Rönesans dönemini (1970-1975) yaşamıştır. 1975-1980 yılları ise Ortaklık dönemi denir. Ortaklık döneminde bilim insanları, dil ve psikoloji gibi diğer bilim alanlarından da faydalanabileceklerini görmüşlerdir.

YAPAY ZEKA TÜRLERİ NELERDİR?

Yapay dar zeka (Dar AI): Yapay zeka alanında şu ana kadar görülen son noktadadır. Gününüm teknolojisiyle elde olan yapay zekaları temsil eder.

Yapay genel zeka (Genel AI): Yapay genel zeka, sistemin tüm görevleri insanlardan daha iyi yapmasını ifade eder. Filmlerde görülen kendi bilincini geliştirmiş yapay zeka türüne verilen addır.

Yapay süper zeka (ASI): Süper yapay zekaları ifade eder. Bu tür yapay zekaların insanların zekasından bile daha üstün ve dünyadaki birçok soruna çözüm olacağı söylenir. Teknoloji daha bu seviyeye gelememiştir.

YAPAY ZEKALARIN NERELERDE UYGULANIR?

İlk olarak yapay zekalar ses tanıma alanında bayağı gelişmişlerdir. Yapay zekalar sadece sesi tanımaz aynı zamanda sesi analiz eder ve sese uygun cevapları bile verebilir. Yapay zekaların görüntü işleme özellikleri de çok gelişmiştir. Yapay zekalar sadece görüntüyü işlemez aynı zamanda işleme süresini de dikkate alınacak düzeyde kısaltır. Yapay zekalar aynı zamanda muhakeme ve doğal dil işleme alanlarında da uygulanır.

Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız?

Yapay Zeka, Hatice Nur, Dicle, Film, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü 22:06 Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 22:04 İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı 21:34 Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi 21:00 Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek 20:40 Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı         
21:37
Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
21:31
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış         
20:25
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 22:53:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement