Yazı Dizisi – 2: Yapay Zeka İnsanlığa Çok Gelir Getirir - Son Dakika

Hatice Nur Dicle'nin yazı dizisi... (2)

KURUMLAR YAPAY ZEKAYI NASIL KULLANIR?

Yapay zeka insan görevlerini otomatikleştirerek üretkenliği arttırır. Yapay zeka aynı zamanda çok fazla düzeyde veriyi anlamlandırabilir. Bu özellik çok iyi düzeyde iş avantajları verir. Buna en iyi örnek bankalar olabilir. Bankaları eskiden kredi verilecek kişiyi kendilerinin uzun uzun analiz

etmesi gerekirdi ve çıkan sonucun doğruluk payı ise tartışma konusuydu. Şimdi ise yapay zekalar sayesinde kime kredi vermeleri, hatta ne kadar kredi vermeleri gerektiğini bile bilirler.

Genel olarak şirketler yapay zekayı güvenlik ihlallerini kapatmak ve engellemek, kullanıcıların teknolojiye ilişkin sorunlarını çözmek, üretim yönetimi çalışmalarını azaltmak ve şirket içi uyumu tespit etmek için kullanır.

YAPAY ZEKANIN OLUMLU YANLARI

Yapay zeka deyince herkesin aklında farklı bir senaryo canlanır. Bazı insanlar yapay zekadan korkarken bazı insanlar gelişen bu teknolojiye ayak uydurur. Yapay zekanın da her şey gibi hem iyi yanları hem de kötü yanları vardır. Yapay Zekanın olumlu yanlarından bahsettiğimizde öncelikle akla kurumlara sağladığı verimlilik gelir. Yapay zekalar şu an öyle bir konumdadırlar ki şirkette hangi personele ne kadar maaş verilmesi gerektiğini bile belirlerler. Ayrıca bunu sadece büyük şirketler bazında düşünülmesi yanlış olur. Bu durum marketlerde bile vardır.

Örneğin market raflarında hangi ürünün nerede durduğu önemlidir ama bir insanın hangi ürünün nerede daha çok satıldığını saat kaçta satıldığını bilmesi, bunu analiz etmesi çok uzun zamanını alır. Ama yapay zekaya veriler girildiğinde bunun analizini çok basit yapılabilir. İşte bu noktada yapay zeka sadece sıradan bir marketin bile verimliliğini arttırır. İkinci olarak düşünüldüğünde ise akla yapay zekaların tıpta sağladıkları kolaylıklar gelir. Yapay zekalar Teşhis ve tedavinin hızında büyük avantaj sağlarlar. Aynı zamanda yapay zekalar otomasyonu geliştirirler ve iş yükünü hafifletirler.

Yapay zeka insanlığa çok fazla gelir getirir. Hatta düşünüldüğünde süper zekalara geçildiğinde bu faydalardan çok daha fazlasını sağlayabileceğiz. Örneğin belki de tedavisinin asla mümkün olmadığını düşündüğümüz hastalıklara çözüm bulabileceğiz.

YAPAY ZEKANIN OLUMSUZ YANLARI

Yapay zeka birçok anlamda insanların hayatını kolaylaştırır. Ama her şey gibi yapay zekanındı olumsuz yanları vardır. Bu araştırmayı yaparken yapay zekaların olumsuz yanlarının aslında o kadarda fazla olmadığını düşündüm. Yani aslında eğer yapay zekayı olumlu olumsuz diye tartarsak olumlu taraflarının daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Kısaca açıklamak gerekirse yapay zekaların en büyük olumsuz yanı kişileri korkutması olabilir ama bu da yapay zekadan çok komplo teorileri ile alakalıdır. Bazı işlerin kaybı konusu ise tartışmaya açıktır. Bu konuyu biraz araştırdığımda bile bunun kayıp değil sadece mesleki dönüşüm olabileceğini gördüm.

YAPAY ZEKA TEORİLERİ NELERDİR?

Yapay zekayı hayatının her alanında kullanan insanlar kendi yarattıkları bu zeki teknolojiden korkmaya başladılar. Çekilen filmler, ortaya atılan teoriler insanları her geçen gün yarattıkları teknolojiden korkutmaya yetiyor. Peki nedir bu teoriler. Bu teoriler genel olarak Yapay zekaların Dünya'ya ele geçireceğine yöneliktir. İşte bu teoriler insanları her geçen gün korkutuyor. Peki gerçekten yapay zekalar bunları gerçekleştirebilir mi? Bu tartışma yaratan sorunun cevabı maalesef kesin olarak yok. Bir kesin araştırmacı bunun mümkün olamayacağını söylerken, bir kesim ise

bunun yakın gelecekte olacağını bu senaryonun çok da uzakta olmadığını söyler.

SONUÇ

Yaptığım araştırmalardan yapay zeka hakkında bilmediğim daha önce duymadığım birçok şey öğrendim. Bir de bu araştırmalarımda merak ettiğim, mantığını kuramadığım sorularımı bu işi bilen kişilere yöneltip cevaplarımı aldıktan sonra yapay zeka ile ilgili olan merak ettiklerimi öğrendim ve bu konuda kendimi daha da besledim.

Yapay zeka çok karmaşık ve komplike olan bir sistem gibi geliyor başta ama aslında günümüzde neredeyse herkes az çok bununla haşır neşir. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve hatta mutfağımızda kullandığımız robotlarımız bunlar gün içinde kullandığımız ürünler.

Yapay zekayı araştırdığımda karşıma onlarca teori çıktı. Yapay zekaların dünyayı ele geçirme teorileri en çok gördüğüm teori oldu. Bu teori beni de korkuttu ve araştırmamda bu teori üzerinde epeyce durdum ve böyle bir şeyin olup olamayacağını düşündüm. Sonunda kendime verebildiğim cevap ise bunu bilmenin aslında mümkün olmadığı oldu. Dünyayı ele geçiren bilgisayarlar fikri her ne kadar komik gelse de olmayacak diye bir şey yok ama olacak diye bir şey de yok. Umarım böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmez ve yapay zekalar bizlerin işlerini kolaylaştıran bizleri yardımcı zekalar olarak kalmaya devam ederler.