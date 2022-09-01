Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı- Yeniden - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı- Yeniden

01.09.2022 10:04
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı- Yeniden

Yazı İşleri Müdürlerine Haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürlerine

Haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN---------------Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, - SİVAS'ın Kangal ilçesinde minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Minibüsteki yolcuların Bursa'daki bir düğünden döndükleri belirtildi.Kaza, gece saatlerinde Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'daki düğünden dönenların içinde bulunduğu Ayhan Sevin yönetimindeki 44 J 4257 plakalı minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya giden M.Ö.'nün kullandığı 34 EBE 72 plakalı ev eşyası taşıyan kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün sürücü Ayhan Sevin ile araçtaki Şenay Kızılaslan, Hacı Süleyman Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci hayatını kaybetti, Cennet Polat, Engin Polat, Emre Kızılaslan, Birol Polat, İlhami Kızılaslan, Saray Yeşilkaya, Ramazan Kaan Yeşilkaya ve Alperen Yeşilkaya ile kamyon şoförü M.Ö. ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne götürülen 9 yaralı, ilk müdahale sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.?CENAZELER MALATYA'YA GÖNDERİLECEKKaza yerine gelip, inceleme yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek "Gece yarısından hemen sonra Kangal ilçesi ile Malatya Hekimhan ilçeleri arasında kalan bir bölgede, Bursa'dan düğünden dönmekte olan bir minibüs ile Malatya istikametinden gelen kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yaralılarımız var. Yaralılara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili gerekli incelemeler sürüyor" dedi.Kaza nedeniyle 3 saat trafiğe kapatılan Sivas-Malatya karayolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Cenazeler de otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsilerden sonra cenazelerin Malatya'da toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı
Kaynak: DHA

Malatya, Kangal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı- Yeniden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:35 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi
08:38 Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı
08:33 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu
08:02 Konut sıkıntısını Demokrat Parti lideri Uysal'ı da vurdu! Afgan ev sahibinin sözleri sonrası evinden taşınmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 10:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı- Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement