Son Dakika Haberleri: Yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki
Son Dakika Güncel Haber

Yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki

7 saat önce

Çorum'da Büro-Memur-Sen üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki, System.String[]
Çorum'da Büro- Memur-Sen üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.
Sendikanın Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, sendika üyeleriyle birlikte Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, zabıt katiplerinin tek kariyer imkanının görevde yükselme sınavı ile olunabilecek yazı işleri müdürlüğü olduğunu söyledi.
Yargı reformu taslağında görevde yükselme sınavının kaldırılacağının ifade edildiğini belirten Cengiz, düzenlemenin hayata geçmesi durumunda zabıt katiplerinin kariyer yapma imkanının ortadan kalkacağını savundu.
Açıklanan yargı reformu paketinde birçok açıdan yenilik bulunduğunun altını çizen Cengiz, "Adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir. Bu düzenlemeden vazgeçilmeli. Yazı işleri müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır." diye konuştu.
Yargı reformu paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığı'nın Türkiye Barolar Birliği ile birlikte hareket ettiğini ancak adliye çalışanlarının fikrinin alınmadığını öne süren Cengiz, şunları kaydetti:
"Adalet çalışanları olarak yargı hizmetlerini yerine getirirken sorumluluğumuzun
ağırlığının bilincindeyiz. Zabıt katibi
arkadaşlarımızın görevde yükselme sınavı ile yazı işleri müdürü olarak atanmasına ortakçı yapılması personelde artık Adalet Bakanlığından, diğer
bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza geçme isteği ve talebinde artışa neden
olacaktır. Bunun önüne geçilmek isteniyorsa derhal çalışanlarımızın mali, özlük ve
kariyer hakkı kesin olarak güvence altına alınmalıdır.
Adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselme sınavı ile elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir."
Sendika üyeleri, basın açıklamasının ardından taleplerini içeren dilekçeleri imzalayarak Adalet Bakanlığı'na faks gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:58 Kaynak: AA
Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada Mogan Gölü'nden cesedi bulunan 14 yaşındaki Adalet'in cep telefonundan intihar mesajı çıktı Malezya'da bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı iddiası ülkeyi karıştırdı! Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]