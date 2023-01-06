Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

06.01.2023 14:13
Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

ANTALYA'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi S.N.B. (17), yazı işleri müdürü Yalçın Küçük'ün (45) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

ANTALYA'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi S.N.B. (17), yazı işleri müdürü Yalçın Küçük'ün (45) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınıp, tutuklanan Küçük, ifadesinde, "Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için ellerini tuttum. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi.

Olay, geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana geldi. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.N.B, eylülde staja başladığı gazetenin yazı işleri müdürü Yalçın Küçük'ün cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü. Küçük'ün, kendisini mesajlarla taciz ettiğini söyleyen S.N.B., olay günü de ofiste ellerini tutup okşadığını iddia etti. Hemen ofisten çıkan S.N.B., polise giderek şikayetçi oldu. Yalçın Küçük, 29 Aralık'ta gözaltına alınarak 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

'ÜŞÜYÜP, ÜŞÜMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN ELLERİNİ TUTTUM'Polis ve savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yalçın Küçük, olayı anlattı. S.N.B.'nin, 21 Aralık günü saat 09.30 sıralarında başka stajyerin yerinde oturduğunu, "Niye oraya oturuyorsun?" diye sorduğumda üşüdüğünü, o masanın daha sıcak olduğunu söylediğini belirten Küçük, "Ofisin içerisinin sıcak olduğunu, nasıl üşüdüğünü sorarak ellerini tuttum. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için tuttum. Bana kendisinde kansızlık olduğunu, o yüzden üşüdüğünü söyledi. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi.'DAVRANIŞLARIMI YANLIŞ ANLADI'

Dosyaya delil olarak konulan mesajların kendisine ait olduğunu belirten Küçük, "Herhangi bir art niyetim yoktur. Genel, samimi bir ortamda çalışıyoruz. 'Kızçe' diye hitap ediyordum. S.N.B., bir gün bana Instagram kullanıp kullanmadığımı sordu. 3-4 aydır kullanmadığımı söyledim. Beni eklemek istediğini söyledi. Beni Instagram hesabımdan ekledi. Nasıl olduğunu anlamadım ancak ekleyememişim, iptal etmişim. Bana niye iptal ettiğimi sordu sonradan S.N.B.'yi ekledim. Bu olay bana yöneltilen suçlama tarihinden sonra olmuştur. Cinsel amaçlı bir yaklaşımım olmadı. Benim kendisine yönelik davranışlarımı yanlış anlamıştır. Atılı suçları kabul etmiyorum" diye konuştu. Soruşturmanın devam ettiği, Yalçın Küçük'ün ise gazetedeki işine son verildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Yalçın Küçük, Muratpaşa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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