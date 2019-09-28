Yazı yazarak servet kazanıyor

Bursa'da emekli polis, boş vakitlerinde zaman geçirmek için öğrendiği hat tablolarının tanesini 5 bin liraya satıyor.



20 yıl polis olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Cavit Yumuşak, boş vakitlerinde bir işle uğraşmak için arayışa başladı. Bu arayışlarda hattat Mahmut Şahin ile tanışarak bu sanatı öğrenmeye başladı. Oldukça sabır ve çalışma gerektiren hat sanatını 7 yılda öğrenen emekli polis, şimdi el yapımı kağıtlara yazdığı bir birinden güzel hat yazılarını tanesi bin ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Öğrenmesi oldukça zahmetli olan bu sanatın yazıları cami ve evlerin duvarlarını süslüyor.



El yapımı mürekkep ve elde açılan kamış kalemle yazılan hat yazısını öğrenmeye bazen insanın ömrü yetmiyor. Bu işi 7 yılda öğrenen Cavit Yumuşak, "Türkiye'nin farklı vilayetlerinde 20 yıl polis olarak görev yaptım. Emekli olduktan sonra içimde bir boşluk hissettim. Bu boşluğu doldurmak için arayışlara başladım ve hattat Mahmut Şahin ile tanıştım. Yanında uzun yıllar ders görerek bu sanatı öğrenmeye çalıştım. Başlayalı 7 yıl oldu. Kendi yazılarımı yazıyorum. Yazdığım yazıları zahmetine göre bin ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaktayım. Bu iş sabır ve çalışma istiyor. Bu işin zirvesi Osmanlılardı. Şimdi biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi. - BURSA