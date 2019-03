Yazıcı: "Ben Hayal Satmıyorum"

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde yoğun yağmura rağmen seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerine devam eden Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı esnafla buluşmalarını sürdürüyor. "12 Ay Turizm" sloganıyla kampanyasını sürdüren Serkan Yazıcı, " Vatandaşın yakın ilgisinden memnuniyet duyuyorum. İnşallah Marmaris kazanacak. Kimseyi ayrıştırmadan en iyi hizmeti sunacağız. Vatandaşımız beni tanıdıkça projelerimi ve söylediklerimi daha iyi fark ediyor ve anlıyor." diye konuştu. Görüşmelerinde seçim süreci ve sonrasında yapılacaklarıyla alakalı istişarelerde bulunan Yazıcı ile görüşen esnaf," Daha önce oy verdiklerimiz, sözlerini yapmadıkları gibi seçim zamanında bile bizi görmezden geliyor. Kime derdimizi anlatacağız. Bütün esnafa eşit durulmasını istiyoruz. Artık bir çözüm bulunması gerekiyor. Oy verdiklerimizle olmuyor, artık değişim istiyoruz" şeklinde sitemini dile getirince Yazıcı;" Kurtarıcı beklemeyin bunu değiştirmek sizin elinizde bunca yılda düzelmeyen işler bundan sonra düzelir mi bir düşünün?" Biz birlikte yöneteceğiz diyoruz, bu ne demek? Sorunlara birlikte çözüm bulmak demek. Size anlattığım, söz verdiğim her projemizin sözünü bakanlıklardan aldığım için yapacağız diyebiliyoruz. Ben size hayal satmıyorum. Yapacağım işi söylüyorum." yanıtını verdi.



Esnaf görüşmelerinden sonra Beldibi Eski Belediye Başkanı İdris İspirli'yi ziyaret eden Serkan Yazıcı, buradaki görüşmesinin ardından davet edildiği Marmaris Genç İş Adamları Derneği 'MAGİAD)'ın davetine iştirak etti. MAGİAD başkanı Ali Toksoy ve üyeleri tarafından karşılanan Yazıcı, ilk olarak kendisini ve sporcu kimliğini anlattı. Daha sonra soruları yanıtlayan Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı'ya gelen sorular arasında Termal ve 12 Ay Turizmin detayları oldu. Yazıcı" Bulduğumuz Termal Türkiye'nin en iyi su kaynağı. Mevcut termallerden 21 adet daha fazla mineral içeriyor. Kanser ve Sedef hastalıklarına iyi geliyor. Bu suyu belediyenin yapacağı tesislerle otellerin kullanımına sunacağız. 12 ay turizmde Termali, tarımla birleştireceğiz. Köylerimizi rehabilite ederek, alternatif tıp ve organik tarıma uygun üretim yapacağız. Baktığınızda yurtdışında mesela İtalya'da parmesan peynirinin yapıldığı köye turistik geziler düzenleniyor. Burada da bunu niye yapmayalım? Öncelikli olarak kaliteli turistin buraya gelmesini sağlayacak argümanları yaratmamız gerekiyor." Dedi.



Serkan Yazıcı, daha sonra Atatürk Meydanında Cumhur İttifakı Meclis üyesi adayları ve partililer ile Marmaris'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nu karşıladı. Yazıcı, Sarıeroğlu'na Atatürk meydanındaki seçim tırında projelerin halka anlatıldığını aktardı. Tırı gezen Sarıeroğlu, " Proje kitapçığınızı inceledim, çok etkilendim. Özellikle kurullar ile ilgili projenizi çok beğendim. Katılımcı ve heyecan verici işler, tebrik ediyorum. Biz Marmaris'in önünde yepyeni bir sayfa olduğuna inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak yeni olan sayfaya bir Marmaris, Muğla hikayesi yazmak istiyoruz. Bununla ilgili ciddi istişarelerle, güçlü adaylarımızı belirledik. Herkes farklı siyasi görüşe sahip olabilir. Cumhur İttifakı olarak her siyasi görüşten oy bekliyoruz, destek bekliyoruz. Marmaris'ten bunu daha çok bekliyoruz. Çünkü gerçekten adayımıza çok güveniyoruz." dedi.Daha sonra Zile ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği ile bir araya gelen Serkan Yazıcı, gelen talepleri dinledi. Taleplerdeki görüş farklılıklarına saygı duyduğunu ve tek taraflı bir bakış açısıyla bakmadıklarına dikkat çeken Yazıcı, objektif ve çözüm odaklı düşünceyle Marmaris'e hizmet edeceğini söyledi. - MUĞLA

