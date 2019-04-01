Son Dakika Haberleri: Yazıcı'dan "Marmaris'in Kararına Saygı Duyuyoruz" Açıklaması

Yazıcı'dan "Marmaris'in Kararına Saygı Duyuyoruz" Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'in kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Yazıcı'dan
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'in kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Yazıcı, Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yazılı açıklamasında, "Halkımızla bütünleştik ve projelerimizi 3 boyutlu olarak çizdik. Marmaris'le ilgili bütün hissettiklerimizi ortaya koyduk. Bütün bunları yaparken nezaket çerçevesinde bir seçim kampanyası yürüttük. Hiçbir adayın şahsına, kişiliğine, karakterine herhangi bir söz söylemeden sadece yapacaklarımızı anlattık." ifadelerine yer verdi.

Seçim çalışması boyunca kendilerine destek olan bütün seçmenlere teşekkür eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarı ile demokrasinin gereği olarak biz, çıkan sonuca saygı duyuyoruz. Bugün Marmaris'e seçilen başkan, Marmaris'in yaşayanı olarak, bizim de başkanımızdır. Kendilerine görevi boyunca başarılar diliyoruz. Kazanan adaya önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışmalarını bizim de hayallerimizden örnek alabilecekleri şekilde yol yürümelerini talep ederiz. Her şeyin en doğrusunu bilen halkımıza güvenimiz sonsuzdur, bizim tek istediğimiz şey daha yaşanabilir ve daha güzel bir Marmaris'tir. Bize bu süreçte destek veren teşkilatımıza, bizimle beraber çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, aileme ve tüm sevenlerime teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Marmaris Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mehmet Oktay seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:44 Kaynak: AA

Serkan Yazıcı, belediye başkan adayı, AK Parti, Marmaris, Politika
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