Yazıcı'dan Parti ve Kurumlara Ziyaret

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'teki siyasi partileri ve kurumları ziyaret etti.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'teki siyasi partileri ve kurumları ziyaret etti.



Serkan Yazıcı, CHP, MHP, İyi Parti'yi ziyaret ederek başkan ve yöneticilerle sohbet etti.



Yazıcı, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına da ziyaretler gerçekleştirdi.



Odaları ve dernekleri de ziyaret eden Yazıcı, kendinden önceki AK Parti adaylarını da ziyaret ederek bir süre istişarelerde bulundu.



Yazıcı'ya ziyaretlerde eşlik eden Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, yaptığı açıklamada, adayları Serkan Yazıcı'nın siyasi partiler ve kamu kurumlarını ziyaretle seçim startını verdiğini söyledi.



Ülgen, ziyaretlerden sonra muhtarlıkları gezdiklerini belirterek, "Bu haftadan itibaren de sokağa iniyoruz. 2019 Yerel Seçimlerinin Marmaris de dostluk ve saygı çerçevesinde geçeceğinden umutluyuz. Kamu kurumlarımızdaki tüm müdürlerimize de giderek fikir alışverişlerinde bulunduk bilgiler aldık. Önümüzdeki sayılı günleri saha çalışmalarına ayırdık sıkılmadık el, projelerimizi anlatmadığımız kimse kalmayacak Marmaris'te." dedi.



Serkan Yazıcı da Marmaris Hayvan Hakları Derneği'nde hayvan sevgisine değindi.



Evinde dört sokak köpeğine sahiplik yaptığını aktaran Yazıcı, "Ben yalnızca insanların değil, hayvanların ve doğanın da başkanı olacağım. Sahiplenip bakamayınca sokağa atılan hayvanlar en büyük problemimiz. Hayvanlarla ilgili çok güzel projelerimiz var önümüzde ki günlerde bunları sizlerle paylaşacağız fikirlerinizi alacağız." diye konuştu.



Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya ziyaretlerinde eşi ve parti yöneticileri de eşlik etti.

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