Son Dakika Haberleri: Yazıcı: "Demokrasinin En Önemli Aracı Seçimlerdir" - Kırklareli

Yazıcı: "Demokrasinin En Önemli Aracı Seçimlerdir" - Kırklareli

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın İl Başkanlığı ziyareti ve konuşması MHP Kırklareli İl Başkanlığı ziyareti Seçim bürosu açılışı ve Hayati Yazıcı'nın konuşması KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizde bağımsızlığımıza yönelik, güvenliğimize...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın İl Başkanlığı ziyareti ve konuşması
MHP Kırklareli İl Başkanlığı ziyareti
Seçim bürosu açılışı ve Hayati Yazıcı'nın konuşması KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizde bağımsızlığımıza yönelik, güvenliğimize yönelik milletin egemenlik hakkını ortadan kaldırmaya matuf nerede bir hareket varsa Cumhur İttifakı topyekün onun karşısında. Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, MHP, AK Parti, Kırklareli, Güncel
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