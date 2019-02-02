Son Dakika Haberleri: Yazıcı, Esnaf Ziyareti Yaptı

Yazıcı, Esnaf Ziyareti Yaptı

55 dakika önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'te esnafı ziyaret etti.

Yazıcı, Esnaf Ziyareti Yaptı, System.String[]
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'te esnafı ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Serkan Yazıcı, Tepe Mahallesi'nde çarşı esnafını ve Sevgi Yolu Caddesi esnafını ziyaret ederek projelerini anlattı. Esnafın istek ve taleplerini de dinleyen Yazıcı, kafelerde oturan vatandaşlarla da sohbet etti. Sokaklarda vatandaşlarla da tokalaşıp sohbet eden Yazıcı, vatandaşların istek ve önerilerini ekibine not aldırdı.

Esnaf ziyareti sonrasında kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, esnaf ziyaretlerinden güzel enerji aldığını Marmaris'te esnafın ve vatandaşların değişim istediğini gözlerinden, davranışlarından anladığını söyledi.

Yazıcı, kamuoyuna sunduğu projelerin yer edindiğini gördüğünü belirtirken, "Termal turizme halkımızın büyük bir teveccühü var. Çıkardığımız termal suyun ilçemize büyük katkısı heyecan yarattı. Bizim girdiğimiz bir yarışın heyecanlı olmaması mümkün değil. İnşallah vaatlerini gerçekleştiren bir başkan bir lider gelir Marmaris'e." dedi.

Marmaris'in kendisi için önemli olduğunu her zaman söylediğini aktaran Yazıcı, "Marmaris'i çok seviyorum. Marmaris'i kalkındırmak daha iyi seviyelere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğim. Projelerimle Marmaris'in karşısına çıkıyorum. Projelerimiz çok önemli. Kuru sözlerle değil projelerle 12 ay turizm ve turist getireceğiz." diye konuştu.

Serkan Yazıcı'ya ziyaretlerinde AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:28 Kaynak: AA

Politika
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