Son Dakika Haberleri: Yazıcı, Esnaf Ziyareti Yaptı

Yazıcı, Esnaf Ziyareti Yaptı

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yazıcı, Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafla sohbet edip, hayırlı işler diledi. Esnafın çay ve kahve tekliflerini reddetmeyen Yazıcı, işleri hakkında da bilgi aldı.

Yazıcı, bazı esnaftan evine ihtiyaç duyduğu malzemeleri de alırken, sorun ve önerilerini dinledi.

Gazetecilere ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Serkan Yazıcı, Marmaris'in ekonomisinin nabzını da tutan en önemli caddelerinden Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki esnafı sadece seçim döneminde değil diğer zamanlarda da alışveriş için tercih ettiğini söyledi.

Yazıcı, evinde ve iş yerlerinde yerli üretim ürünleri kullandığını, mecbur kalmadıkça ithal ürün almadığını, esnaf ve yerli ürün konusunda özen gösterdiğini dile getirdi.

Esnaf ve alışveriş eden vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Yazıcı, talep ve önerileri de not aldı. Yazıcı, cadde üzerindeki kafelerde vatandaşlarla da selamlaşıp, kendini tanıttı.

Yazıcı'ya esnaf ziyaretinde, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti üyeleri ve meclis üyeleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:02 Kaynak: AA

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