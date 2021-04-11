Başkan Yazıcı: "İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı" - Son Dakika

Başkan Yazıcı: "İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı"

11.04.2021 13:18

Başkan Yazıcı: "İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı" Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da bitiremediği 9 projeyi hatırlatarak, "Ortalama 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldınız. Hatırlatırım size" dedi.

Başkan Yazıcı: "İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı"

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da bitiremediği 9 projeyi hatırlatarak, "Ortalama 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldınız. Hatırlatırım size" dedi.

Tuzla Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birleşimleri tamamlandı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla'da 9 projeyi tamamlayamayarak sınıfta kaldığını belirtti. Başkan Yazıcı, şunları ifade etti:

"Sahil otoparkının yüzde 25'i bizim döneminizde yapıldı. Şu anda siz yüzde 80'e getirmişsiniz. Buradan baktığımız zaman 25 ile yüzde 80, yüzde 55 buradan geldi. 5,5 not. Hacetderesi projesi bizim orada yüzde 20'ymiş şimdi yüzde 60 noktasında. Yüzde 40 ile 4 puanda oradan aldınız. Metro projesi sıfırdı şu anda hala sıfır noktasında. Oradan da bir sıfır. Kamil Abdüş Gölü, 2019 yılı Mart ayında yüzde 20 deniyor. Fiziki olarak yüzde 20, eğer ki proje ve bir buçuk metreküp alınması dahil edilirse çok fazlası bitti aslında. Yarıdan fazlası bitti. Planları Anıt Kurulu'ndan geçmiş. Fiziki olarak yüzde 20'sinin yüzde 15'ini bitirmişiz. Yüzde 5'ini siz bitirmişsiniz. Onun üzerinden bir puan. İDO seferleri sözünüz hiç başlamadı. Sıfır puan. Koku, hiçbir şey yapmadan bitti diyorsunuz. Sıfır puan. E-5 yan yollar, bir tane bir şey yok sıfır puan. Tem yan yoldan da sıfır puan. Benim Köyüm Çiftliğim projesi yüzde 40'tı, şu an yüzde 90 bitmiş. Yüzde 40 deniyor ama yüzde 80'di. 5 puanda oradan verdim. Ortalama 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldınız. Hatırlatırım size."

"Ya koku duasına çıktınız ya da yalan söylediniz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Koku konusunda, Tuzla Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Düzgün Bey, avukat hanım ve İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Bey sosyal medyadan konuşma yapıyorlar. Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerin yüzde 77'sini Büyükşehir yapmış. Koku sorunu da çözülmüş. Şimdi koku sorunu için ne yaptınız? Sosyal medyada koku sorunu bitti diyorsunuz. Ne yaptınız da bitti? Durup dururken mi bitti? Yağmur duası gibi bir koku duasına mı çıktınız? Ne oldu nasıl bitti? Katı yakıt sistemi 2017 yılında başlamıştı. Onu bile bitiremediniz. Peki koku nasıl bitti. Bizim zamanımızda başlayan katı yakıt yakma sistemi de henüz bitmedi diye biliyorum. Ama kokuyu şu anda hiçbir şey yapmadan nasıl bitti diye konuşuyorsunuz. Bir sene önce büyükşehir seçimlerinden bir sene önce 'Yandım anam, Tuzla kokudan geçilmiyor' diyen kişi, sosyal medyadan çıkıp koku bitti diyor. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapılmadı. ya koku duasını çıktınız ya da yalan söylediniz" dedi.

"2 sene geçti E-5 yan yollarda tık yok"

Başkan Yazıcı, "Hacetderesi projesinin yüzde 20'si bitmişti. Yüzde 65'i falan bitti şu anda. Ama şu anda biten kısımda, çok ciddi bakım problemleri var. Asıl açmak, sürdürebilir bir proje olmasıdır. Yüzde 60'ı açıldı. Yüzde 100 açılmadı. Hacetderesi'nin şu anda işlenmesinde aydınlatma, çevre ve temizlik gibi bir sürü problemleri var. Büyükşehir'de faaliyet görüşmelerinde bunun mutlaka konuşulması lazım. Orada da bizim çok emeğimiz var. Kamulaştırılması dahil ilçe belediyesinin katkısı vardır. 'Biz şu anda açtık' dediğiniz Hacetderesi'nin projelendirme ve kamulaştırılmasında 1 milyon kamulaştırma yaptık. E-5 yan yolda tık yok. Ne oluyor arkadaşlar ya. İki sene geçti. Tem yan yolda tık yok. Allah rızası için. Biz seçime yetiştirmek için uğraşıyorduk bunu. 2019 seçimlerine yetiştirebilmek için Büyükşehir'e baskı yapıyorduk. Şu anda 2 sene geçti ne Tem yan yolda bir şey var ne de E-5 yanyolda Büyükşehir'in yaptığı bir şey yok" dedi.

Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı
Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı
Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı
Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı
Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı
Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı
Başkan Yazıcı: İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yazıcı: 'İBB Tuzla'daki 9 projede 2,5 puandan sınıfta kaldı' - Son Dakika


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