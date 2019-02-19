Yazıcı, TMMOB Üyelerini Dinledi

AK Parti Marmaris
Belediye Başkan Adayı Serkan
Yazıcı, Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği (TMMOB) ziyaret etti.
Yazıcı, görüşmede enerji tasarrufundan, yapı denetimlerine kadar farklı birçok konuya değindi.
Özellikle odalardan proje yarışmalarına büyük katkı beklediklerini ifade edern Yazıcı, odalarla ortak çalışacaklarını dile getirdi.
Projelerde en azından maliyetiyle ilgili bilgi sağlamak, toplumu aydınlatmak adına yardım edebileceklerini aktaran Yazıcı, "Kent konseyimizi de çalıştırmak lazım. Marmaris'i bütünleştirici birleştirici bir yaklaşım sunmazsak, 'Ben Yaptım oldu' zihniyetiyle devam edersek bir yere gidemeyiz. Marmaris'in kaybedecek bir 15 yılı daha yok. Sizleri biraz yoracağız, hep beraber çalışıp, hep beraber başaracağız. Yaptığımız her projeyi de seve seve denetlemenizi isterim. Ben sizden bu heyecanı inancı alabilmeliyim ki o işi yapabileyim. Uzlaşmacı bir tutum olduğu zaman her şeyin daha iyiye gittiğini göreceksiniz" diye konuştu.
Yazıcı, ilçenin sorunlarını ortak akılla hızlı bir şekilde çözeceklerini belirterek, şunları söyledi:
"19 Mayıs
Gençlik Meydanının altına iki katlı büyük bir otopark yapacağız. Onun dışında heyetlerimizin araştırıp belirleyeceği müsait alanlarda yine yer altı otoparkları inşa edeceğiz. Ayrıca ziyaretlerimizde Sanayi sitesinin şehrin içinde olmasının hem komşularımıza, hem de sanayideki esnafa sıkıntı oluşturduğunu gördük. Araştırma yapılır, farklı bir yer belirlenir Sanayi sitesi oraya taşınır. Dolayısıyla trafik sorununu da bu şekilde çözeceğiz. Türkiye
ve Marmaris ekonomisine zarar verecek hiç bir projenin içerisinde olamayacağız. Uzlaşma kültürüne sahip olursak, birbirimizi anlamaya çalışırsak her şey çok daha iyi olur. Marmaris'in ihtiyacı içinde devletimizin bütün imkanlarını kullanacağız ve ilk olarak suyu olmayan köylerimize bu suyu götüreceğiz. Turgut köyüne gittiğimizde şahit olduk, bu zamanda hala evinde tuzlu suyla yıkanan insanlar var. İlk icraatlarımızdan biri bu konuyu çözmek olacak."
Serkan Yazıcı, eşi Gül Yazıcı ve beraberindekilerle kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Yazıcı, esnafla tavla oynadı, sorunlarını dilendi.