Yazıcı, Türsab, Getob ve Radyoları Ziyaret Etti

AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, esnaf ve radyoları ziyaret etti.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, esnaf ve radyoları ziyaret etti.



Yazıcı, beraberinde AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve partililerle birlikte, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ve üyelerle bir araya geldi.



TÜRSAB Marmaris Başkanı Suat Esin'i makamında ziyaret eden Serkan Yazıcı, ikili görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini, Marmaris turizmini 12 aya çıkartmak için ortak çalışma yapacaklarını söyledi.



Yazıcı, daha sonra Sevgi Yolundaki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Yazıcı, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu gibi esnafla da iç içe olacaklarını dile getirdi.



Marmaris Yat Marin ve Marmaris radyolarını ziyaret ederek çalışanlarıyla sohbet eden Yazıcı, son olarak, Adana'da düzenlenen Muaythai Spor organizasyonunda Marmaris'e şampiyonluk getiren başarılı sporcu İlknur Kurt'u evinde ziyaret ederek kutladı.

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