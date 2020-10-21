Yazıcıoğlu davası sanığı Uçum: Hırsızlıktan yargılama yapılması, asıl olayın kapatılması çalışmasıdır - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili hırsızlıktan yargılanan sanıklardan o dönem pilot yüzbaşı olan Davut Uçum, birilerinin olayın üstünü kapatmaya çalıştığını belirterek, "Bu olay bir suikasttır. Sadece hırsızlık bazına indirgenerek yargılama yapılması, asıl olayın kapatılması çalışmasıdır" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterdeki GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin sökülmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden hüküm giyen tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunan Yusuf Yiğit ile tutuksuz sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya SEBİS sitemiyle katıldı.

Duruşmada Aydın Özsıcak, cihazların söküldüğü görüntülerin bilirkişi marifetiyle tekrar incelenmesini talep etti ancak hakim bu talebi reddetti. Yusuf Yiğit de olay yerine kesinlikle gitmediğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ebubekir Semih Yüksekkaya ise suçsuz olduğunu belirtip beratini istedi.'NEDİM ŞENER'İN YAZISINDAKİ BİLGİLERİN KİMDEN EDİNDİĞİ TESPİT EDİLSİN'Diğer sanık Davut Uçum ise duruşmada Hürriyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Nedim Şener 'in 26- 27 ve 28 Şubat 2020 tarihlerinde kaleme aldığı ve kendi adının da geçtiği 'FETÖ imamından Yazıcıoğlu itirafı', 'FETÖ Elazığ il imamının ByLock yazışması: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu hadisesini hallettik' ve 'Yazıcıoğlu suikastında kirli manşetler' başlıklı yazıları hatırlattı. Uçum, kendisini şöyle savundu: "Nedim Şener'in yazmış olduğu 26- 27- 28 Şubat tarihlerinde Hürriyet Gazetesi'ne köşe yazısına dayanak olan bilgilerin kimden edindiğinin tespit edilerek, tespit edilen kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Bu olay bir suikasttır. Sadece hırsızlık bazına indirgenerek yargılama yapılması, asıl olayın kapatılma çalışmasıdır. Ben bu olayın suikast olduğunu düşünüyorum ve neden suikast olduğunu düşündüğümün gerekçelerini söyledim."Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da davanın ana dava ile birleştirilmesini talep etti. Duruşma sonunda hakim, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için davayı 6 Ocak 2021'e erteledi.TEK DAVA, 2 İDDİANAMEMuhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini arama çalışmalarına katılan ve kırıma uğrayan S-70 Sikorsky'nin soruşturmasını yürütmek üzere Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş'ten oluşan 9 kişilik de teknik heyet gitmiş, daha sonra ortaya çıkan ve helikopterdeki GPS cihazlarının sökülme anı olduğu iddia edilen görüntülerde helikopter enkazının başında elinde sigara ile çömelmiş bereli askerin Cemal Şahin, elinde tornavida olan askerin Aydın Özsıcak, onun karşısında enkazın başında duran askerin ise Nedim Bakırhan olduğu tespit edilmişti. Ayrıca olayla ilgili yürütülen soruşturma sırasında teknik takibe takılan dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Ergeç ve şu anda 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen Yusuf Yiğit arasında geçen görüşmede Yiğit, "Bir söken ekip var, bir de sökülen malzemeyi yakan ekip var. Biz de yaktık. Ama işte hava soğuktu ısınmak için yaktık falan. Yaktıkları şey de mekanik bir şey ama bu kadar yani fazlasını da bilmiyorum" demişti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma sonunda teknik heyette yer alan 9 kişi ile Yusuf Yiğit hakkında 'Nitelik hırsızlık suçundan' 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, davada mağdur olarak helikopter şirketi sahibi Esas Havacılık Taşımacılık Turizm Ticaret A.Ş. görülüyor.