Yazıcıoğlu davasında savcı, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş ile 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara'nın yargılanmasına Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada mahkeme savcısı, kovuşturmanın genişletilerek BTK'dan detaylı inceleme yapılmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Emra Kara, "Ben kaza günü İsmail ile hiç görüşmedim" dedi. İsmail Güneş'in, asistanı olan Emra Kara ile telefonda görüştüğünü öne süren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre İsmail Güneş ile Emra Kara'nın 25 Mart 2009'da 16 kez görüştüğü tespit edildi. Kara, savcılık ifadesinde her ne kadar HTS kayıtlarında görüşme kayıtları çıksa da kaza haberlerini televizyonda görünce İsmail Güneş'i defalarca aradığını, ancak ulaşamadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturma sonunda Emra Kara hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 7'nci duruşmasına Emra Kara katılmazken, Muhsin Yaıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile avukatlar salonda hazır bulundu.'HTS KAYITLARI ÇELİŞKİLERLE DOLU'Duruşmada söz alan Yusuf Yazıcıoğlu, Emra Kara'dan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Hem savcılık sorgusunda hem de daha önceki duruşmalarda İsmail Güneş ile kaza günü görüşmediğini belirten Emra Kara'nın avukatı Arif Güney, günümüzde bile telefonla birini arandığında şebeke çekmesine rağmen ulaşılamadığı, telefonun açılıp açılmadığının farkına varılamadığı durumlarla karşı karşıya kalındığını söyledi. Kara'nın beraatini talep eden Güney, "Dosya arasında yer alan HTS kayıtları çelişkilerle dolu olup hükme esas alınamaz. Çünkü kaza 15.03'te gerçekleşmiştir. İsmail Güneş'in kazadan 4-6 saat sonra vefat ettiği Adli Tıp raporu ile sabittir. Adli Tıp raporu ile 25 Mart 2009 tarihinde vefat eden Ismail Güneş'in 26 mart ve 27 mart günü müvekkilim ile arama kaydı olması mümkün değildir. Böyle bir durum hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle HTS kayıtlarının hükme esas alınmaması kanaatindeyiz" dedi.KOVUŞTURMA GENİŞLETİLSİN TALEBİMahkeme savcısı ise kovuşturmanın genişletilmesini istedi ve gerekçelerini şöyle sıraladı: "Kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz vardır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılarak, sanığın aşamalarda vefat eden İsmail Güneş'i olay tarihinde aradığı ancak ulaşamadığı yönündeki savunması doğrultusunda; HTS kayıtlarında sanık Emra Kara'nın kullanmış olduğu GSM hattı ile vefat eden İsmail Güneş'in kullanmış olduğu GSM hattı arasında 25 Mart 2009 tarihi saat 16.34.21 ila 25 Mart 2009 tarihi saat 19.04.49 arasındaki gerçekleşen 16 adet iletişim kaydı ve 26 Mart 2009 saat 09.08.56 saati, 09.37.16 saati ve 27 Mart 2009 17.52.13 saatlerinde gerçekleşen iletişim kayıtlarında tespit edilen sürelerin, karşı tarafın çağrıyı cevaplaması halinde mi meydana geleceği yoksa başka bir şekilde görüşme sürelerinin oluşmasına neden olacak bir etkenin olup olmadığı, gelen çağrıya cevap verilmeden taraflar arasında görüşme süresi oluşmasının bilimsel ve teknik olarak mümkün olup olmadığının sorulmasını talep ediyorum."'SANIĞIN YARGIYI YANLIŞ YÖNLENDİRME SUÇLARINI İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'Duruşmaya Kahramanmaraş Adliyesi 'nden SEGBİS ile bağlanan Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise karşı taraf telefonu açmadığı takdirde görüşmenin HTS kayıtlarında gerçekleşmiş olarak görünmeyeceğinden emin olduklarını belirterek, "Ancak iddia makamının araştırma talebine bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın üzerine atılı suçun yalan tanıklıkla herhangi bir ilgili yoktur. Biz sanığın delilleri yok etme ve yargıyı yanlış yönlendirme suçlarını işlediğini düşünüyoruz" dedi.

Duruşma sonunda hakim, HTS kayıtlarının incelenmesinde kazanın gerçekleştiği tarih olan 25 Mart 2009 tarihinden sonra 26 ve 27 Mart 2009 tarihlerinde de sanık ile müteveffa İsmail Güneş arasında görüşme kaydının olduğu görülmekle bu hususun neden kaynaklanabileceği ile telefon açılmasa dahi telesekretere bağlanılması halinde HTS kayıtlarının görüşme yapılmış gibi görülüp görülmeyeceği gibi BTK 'ya müzekkere yazılarak sorulmasının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.