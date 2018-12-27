Son Dakika Haberleri: Yazıcıoğlu ile İlgili Sosyal Medya Paylaşımı

Yazıcıoğlu ile İlgili Sosyal Medya Paylaşımı

1 saat önce

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yazıcıoğlu ile İlgili Sosyal Medya Paylaşımı, System.String[]
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Büyük Birlik Partisinden (BBP) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir kişinin sosyal medya hesabından merhum Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımın, Yazıcıoğlu ailesi ve yakınlarıyla BBP camiasını incittiği ifade edilen açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuyu yetkililere iletmesi üzerine, paylaşımda bulunan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlının emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, konunun BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan tarafından takip edildiği bildirildi.

Öte yandan paylaşımla ilgili Yazıcıoğlu ailesinin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:52 Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, İstanbul, Büyük Birlik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın, Sosyetik Güzel Cansu Taşkın' la Konuşmaları Ortaya Çıktı Sinem-Kenan Çiftinden Romantik Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:29:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazıcıoğlu ile İlgili Sosyal Medya Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]