"Yazıcıoğlu" Muhsin Dağı'nda anılacak

Kahramanmaraş'ta kurulan Muhsin-i Tavır Derneği, merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için 24-25 Ağustos'ta Muhsin Dağ'ında etkinlik düzenleyecek.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan Muhsin-i Tavır Derneği adına açıklama yapan Fatih Sultan Mehmethan Öksüz, "Yeni bir çağın eşiğinde olan dünyaya "Yeni Dünya Düzeni" getirmek isteyenlere dur diyebilecek olanlar, hormonsuz ve katkısız Anadolu çocukları olacaktır. Yarın artık bugündür ve harekete geçmek için bugünden tezi yoktur. Küfrün, riyanın, ahlaksızlığın başını alıp gittiği, kendi çocuklarımıza bizimkinden daha kötü şekilde kalması muhtemel görünen gezegenimizde yeniden Türk-İslam Medeniyeti'ni kurmak zorundayız. Farklılıklarımızı zenginlik addederek Muhsin-i Tavrın oluşacağı zemini kurmaya azmettiğimizi beyan ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ