Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak - Son Dakika

Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak

07.12.2020 13:50

- Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan evinin 'Anı Evi'ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Elmalı köyünde bulunan evinin...

- Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak

BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan evinin 'Anı Evi'ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

SİVAS - BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Elmalı köyünde bulunan evinin 'Anı Evi'ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

2009 yılında Kahramanmaraş'ta içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev 'Anı Evi'ne dönüştürülüyor. Anı evinin oluşturulma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler çalışmaları yerinde inceledi. Vali Ayhan ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sivas'ın en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olacak

Vali Salih Ayhan çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtip, "21'nci yüzyılın gerek Türk siyasi hayatında gerekse düşünce hayatında çok büyük katkılar ve kazanımlar sağlamış olan değerli büyüğümüz bu toprakların yetiştirmiş olduğu değerli şahsiyet Muhsin Yazıcıoğlu'nun evinin 'Anı Evi' yapılması aşamasında son noktaya geldik. Bizi çok heyecanlandıran çalışmalarımızdan birisi. Hem geçmişe bir vefa hem değerlerimize sahip çıkmak anlamında kurumların güçlü bir reaksiyon göstermesi ve sahiplenmesi hem de gelecek nesillere güzel bir miras bırakma bu toprakların yetiştirdiği şahsiyetleri sahiplenme adına önemli bir hizmeti hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 1 yıldır güzel ve hummalı bir çalışma oldu. Şarkışla'da ki Kaymakamımızın, Belediyemizin, İl Özel İdaremize ve bu işi sahiplenen herkese köy halkına yürekten teşekkür ediyorum. Küçük bir ev olarak başladı hikaye ama büyük bir düşünce olarak ortaya çıktı. Ben inanıyorum ki burası Sivas'ın en hareketli en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olacak. Artık son noktaya geldik artık bir daha ki geldiğimiz de de açılışını yapacağız. Açılış konusunda tam tarih veremiyoruz. Rahmetlinin doğum günü 31 Aralık 1954.Acaba 31 Aralık'ta doğum günü hediyesi olarak mı hizmete sunalım. Ama akış dönemi ve pandemi süreci biliyorsunuz. Dolayısıyla kararsız kaldık ama çok kısa zaman içerisinde burayı Türk milletine, gençliğimize ve bölge halkının hizmetine sunacağız. Belki Mart ya da Nisan ayında olabilir. Havanın güzel olması, her tarafın yemyeşil olması yeni bir hayat olarak bahar döneminde de olabilir" şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak
Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak
Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak
Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak
Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak
Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak
Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Elmalı, Sivas, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yazıcıoğlu'nun anı ve hatıraları bu evde yaşatılacak - Son Dakika


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