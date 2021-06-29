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Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi - Son Dakika

Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi

29.06.2021 20:10

- Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi Sivas'ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü Sivas'ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü.

- Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi

Sivas'ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü

SİVAS - Sivas'ta merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edilip anı evine dönüştürüldü.

2 5 Mart 2009'ta Kahramanmaraş yakınlarında helikopterinin düşmesi sonunu vefat eden Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evdeki restorasyon çalışmaları sona erdi. Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evi yenilenerek 'Anı evi' olarak ziyarete açıldı. Bugün gerçekleştirilen açılış törenine Yazıcıoğlu'nun ailesi başta olmak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Ayhan, "Bu toprakların tüm değerleri ile bezenmiş, yüreğimizden kopmuş bir yiğit olan Muhsin Yazıcıoğlu da gelecek nesillere rehber olacak, gençlerimizin feyz alacağı çok önemli bir şahsiyettir. Hemşerimiz Muhsin Yazıcıoğlu Sultan Şehrin yiğit evladı olarak kalplerdeki müstesna yerini muhafaza etmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu, ömrünü Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne adamış, Türk-İslam birliğini rehber edinmiş, doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesi ve her kesimi bir kilimin desenleri gibi bir bütün bilmiş, ülkesi - milleti için nice hayaller kurmuş ve bu uğurda çok bedeller ödemiştir. Merhum Yazıcıoğlu, küçük yaşlardan itibaren sahip olduğu milli bir inanç, örnek bir ahlak ve derin bir bilgi birikimi ile kendini yetiştirmiştir. Ömrü inandığı değerler uğruna eğilmeden, bükülmeden savaşarak geçen, bu yolda çileli bir hayat süren, derdi yüreğinde gizli bir dava adamıdır Muhsin Yazıcıoğlu. 'Sadece Firavuna karşı olmak yetmez, Musa'nın da yanında olmak gerekir.' diyerek hak bildiği yolda taraf olmaktan kaçınmayan bir cesaret örneğidir Muhsin Yazıcıoğlu. 2- 4 Şubat 1997'de Sincan da tank yürüten iradeye karşı, 'Milletine namlusunu çevirmiş tanka selam durmam' diyerek millet iradesinin karşısındaki tüm vesayetlere bir dik duruştur Muhsin Yazıcıoğlu. Çileli yaşamı kadar ebediyete irtihalinin de içimizi henüz dün gibi yaktığı, 'Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.' diyerek bize tesellisini de veren bir gönül adamıdır Muhsin Yazıcıoğlu" dedi.

Açılış töreninde konuşan merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, "Muhsin başkan vatan sevdalısı ve ömrünü vatanı ve milleti için yaşamış bir insandır. Sivas, Muhsin başkanın platonik aşkıydı. Hep öyle derdi. Bugün bu evin açılışına vesile olan başka sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve devletimize teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek anı evinin açılışı yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, anı evinin sembolik anahtarını Gülefer Yazıcıoğlu'na teslim etti. Açılışın ardından katılımcılar anı evini gezdi. Anı evinde ziyaretçilere Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan bir video klip izletildi. Evde; Yazıcıoğlu'nun bazı kişisel eşyaları ve fotoğrafları sergileniyor.

Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi
Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi
Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi
Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Salih Ayhan, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev restore edildi - Son Dakika


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