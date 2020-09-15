Yazıcıoğlu'nun ölümünde "delil karartma" iddiası - Son Dakika

Yazıcıoğlu'nun ölümünde "delil karartma" iddiası

Yazıcıoğlu'nun ölümünde "delil karartma" iddiası BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayda, E.K. isimli gazeteci hakkında açılan "delil karartma ve yalan beyan" davası gergin geçti BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayda, E.K.

Yazıcıoğlu'nun ölümünde "delil karartma" iddiası

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayda, E.K. isimli gazeteci hakkında açılan "delil karartma ve yalan beyan" davası gergin geçti

SİVAS - BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayda, E.K. isimli gazeteciye açılan "delil karartma ve yalan beyan" davası gergin geçti.

Kahramanmaraş'ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'in şehit olduğu olayın aydınlatılması için açılan davalar sürüyor.

Geçtiğimiz yıl BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında helikopterin düştüğü tarihte Sivas'ta gazetecilik yapan E.K'nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün ve sonrasında İsmail Güneş'e ait telefonla 18 kez 15 dakikalık görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesi E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma" suçlaması ile dava açtı. Davanın 2. duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık E.K., davacı Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu katıldı. Diğer davacı aile üyeleri ve avukatları ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Yazıcıoğlu ailesi ve avukatları, HTS kayıtlarına göre sanığın olay günü İsmail Güneş ile telefonla görüştüğünün sabit olduğunu belirtip, dosyanın ana dava dosyası ile birleştirilmesini talep etti.

Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmada sanığın olayı inkar ederek örgütlü yapının etkisi ile hareket ettiğini ileri sürüp, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık E.K. savunmasında, iddiaları kabul etmeyip, olay günü İsmail Güneş'i aradığını, görüşme sağlayamadığını belirtti.

Dava şahitlerin dinlenmesi için 26 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

Öte yandan dava sonrası adliye koridorunda taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Yazıcıoğlu'nun ölümünde delil karartma iddiası

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yazıcıoğlu'nun ölümünde 'delil karartma' iddiası - Son Dakika

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