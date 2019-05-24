Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılanması
2 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 9 kamu görevlisinin, görevi kötüye kullanmaktan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü.
Büyük Birlik Partisi
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
(BBP
) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 9 kamu görevlisinin, görevi kötüye kullanmaktan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Yargıtay
5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu
ile gazeteci İsmail Güneş
'in eşi Yasemin Güneş de katıldı.
Müşteki avukatlarından Kemal Yavuz
, arama-kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığını ve uygun kriz merkezi oluşturulmadığını belirtti. Diğer müşteki avukatları ise olayın cinayet olduğunu, sanıkların kasten öldürmeden yargılanması gerektiğini kaydetti.
Müşteki ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. - ANKARA
Oğlunu Elektrikli Süpürge Sapıyla Döverek Öldüren Babanın Müebbet Hapsi İstendi
Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu
Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var