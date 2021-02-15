Ailesinin avukatı Yavuz, "Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayın planlı bir suikast" olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ailesinin avukatı Yavuz, "Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayın planlı bir suikast" olduğunu söyledi Açıklaması

15.02.2021 20:59
Ailesinin avukatı Yavuz, "Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayın planlı bir suikast" olduğunu söyledi Açıklaması

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, "Bizim gözümüzde bu olay örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikasttır.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, "Bizim gözümüzde bu olay örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikasttır." dedi.

Yavuz, Kahramanmaraş Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu "görevi kötüye kullanma" suçundan Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu'na 1 yıl 1'er ay, Ali Arıduru'ya 1 yıl 3 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta'ya da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini hatırlattı.

Olayın örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini, bu nedenle verilen cezaları yeterli bulmadıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bizim gözümüzde bu olay örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikasttır. Bu eylemde amaç suç, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yok edilmesi olup sonradan İsmail Güneş'in konuşmasıyla örgütlü yapı telaşa kapılıp suç delillerini yok etme ve delilleri karartma girişimlerine başlamış, arama kurtarmayı akamete uğratmış ve en muhtemel yerin aranmasına engel olmuştur. Bugün yargılamada söz edilen şahıslar arama kurtarmada ihmali olan, arama kurtarmayı engellemeyle ilgili kastı olduğu düşünülen şahıslardır. Bu suç, amaç suça hizmet eden, delillerini ortadan kaldıran, en azından enkaza ulaşılmasını önleyerek suç delillerinin yok olmasını sağlayan şüpheliler, sanıklarla ilgiliydi. Bu yapılan yargılamada verilen cezalar bize göre cüzi cezalardır."

"Her noktasından FETÖ'nün çıktığını biliyorsunuz"

Avukat Yavuz, uygulanan cezayla adalet hissiyatlarının mutmain olmasının asla mümkün olmadığını söyledi.

Bu eylemleri yapanların amaç suçu gerçekleştiren örgütlü yapıya hizmet ettiği inancında olduklarını dile getiren Yavuz, "Bu örgütlü yapının unsurları itibarıyla her noktasından FETÖ'nün çıktığını biliyorsunuz." dedi.

Bazı FETÖ'cü itirafçıların ifadelerinin olduğunu anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün, GPS cihazlarını söken şüphelilerin, kaza kırım ekibinin kurtarılması için bir operasyon gerçekleştirdiğini hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla ana suçu gerçekleştiren örgütlü yapının burada kendi eylemlerini gizlemek için bugünkü yargılama konusundaki suçları gerçekleştirdikleri, en muhtemel yerin aranmasına engel oldukları, arama kurtarmayı başka yere yönlendirdikleri ve teknik destek verilmediği, kriz merkezi oluşturulmasında geç kalındığı, kriz merkezine teknik bilgilerin, özellikle bu GSM operatörlerinden alınan sinyallerin eriştirilmediği, bunların arama kurtarmada kullanılmadığına dair bir yargılamaydı.

Bu konularda şüphelilerin, sanıkların eylemleri sabit olması sebebiyle haklarında biraz önce izah ettiğim ceza tertip olunmuştur."

"Hükmü yeterli bulmuyoruz"

Yavuz, Yazıcıoğlu davalarının parçalı şekilde yapılmaması ve tek çatı dosyada birleştirilerek yargılamanın yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Davada zaman aşımı sorunu yaşandığını ve bu durumun da yargılamayı ciddi ölçüde etkilediğine dikkati çeken Yavuz, "12 yıllık zaman aşımı dolmak üzere. 12 yıllık zaman aşımı dolmadan mahkemeler karar verecek, kararlar yazılacak, taraflara tebliğ edilecek, istinaf eden olursa istinaftaki geçen süre de bu sürenin içinde değerlendirildiği için zaman aşımı dolmak üzere. Biz bu yetersiz cezalarla bile yetinmek durumunda kaldık. Acı verici, üzücü ama maalesef geldiğimiz noktada parçalanmış davalarla yürüyen yargısal gerçeklik de budur. Üzgünüz elbette, hükmü yeterli bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücüsü ölü bulundu Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücüsü ölü bulundu Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis
Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş, İsmail Güneş, Kemal Yavuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesinin avukatı Yavuz, 'Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayın planlı bir suikast' olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 22:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ailesinin avukatı Yavuz, "Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayın planlı bir suikast" olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement