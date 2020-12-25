Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı - Son Dakika

Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı

25.12.2020 16:13
Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda...

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırladı. 96 sayfalık iddianame, Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Aralık 2020'de iddianame hazırlandı. 96 sayfalık iddianamede; dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç ile dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, helikopteri arama kurtarma çalışmaları sırasında kırıma uğrayan askeri helikopteri incelemeye giden ekipte yer alan Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya'nın silahlı terör örgütüne yardım etme, kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçuna yardım etme suçlarından, Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum ve Yusuf Yiğit'in silahlı terör örgütüne üye olma ve kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçlarından, Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un bir dönem avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, eski Ergenekon sanıklarından ve Yazıcıoğlu soruşturmasında da tanıklık yapan Erol Ölmez'in silahlı terör örgütü adına suç işleme, zincirleme şekilde yalan tanıklık ve suç uydurma suçlarından, Muhsin Yazıcıoğlu'nun infaz edildiği görüntüleri izlediğini öne süren BBP eski MKYK üyesi Emrullah Önalan'ın silahlı terör örgütü adına suç işleme, yalan tanıklık, iftira, suç uydurma, suçu ve suçluyu övme suçlarından, Ünal Kurt ve Abdulvahap Güllü'nün silahlı terör örgütüne üye olma, yalan tanıklık ve suç uydurma suçlarından, Mehmet Yaşar Durukan'ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, Muharrem Tunç ve Erkin Çözeli'nin de silahlı terör örgütü adına suç işleme, yalan tanıklık ve suç uydurma suçlarından cezalandırılması istendi.

"GÜLEN'İN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMAYA MÜDAHALE EDEREK YÖNLENDİRMEDE BULUNAN KİŞİLER"13 bölümden oluşan iddianamenin girişim kısmında, 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin; cezalandırılmaları istenen şüphelilerin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin ve örgüte üye olmamakla birlikte örgütle aynı amaç doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım eden kişilere dair faaliyetlerin tespiti ve şüphelilerin cezalandırılması talebinden ibaret olduğu belirtildi."ÖRGÜTÜN EMNİYET, YARGI VE TSK İÇERİSİNDEKİ GÜCÜ İLE HÜKÜMETİN GÖREVİNİ YAPMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI"FETÖ'nün bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi verilen iddianamenin sonuç bölümünde şöyle denildi: "Bilindiği üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün milli ve manevi bir çok değeri istismar ederek yargı, emniyet ve TSK içerisinde yapılandığı, bu yapılanma sayesinde 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, Selam Tevhid gibi bir çok soruşturmada örgütün amaçları ve menfaati doğrultusunda yargının araç olarak kullanıldığı, kamuoyunun malumu olduğu üzere şahsi ve siyasi hayatı itibariyle mümtaz ve müstesna kişiliği ile partili olsun olmasın bir çok insanın sevgi ve saygısına mazhar olan Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu çizgisinin FETÖ/PDY tarafından fark edilmesi uzun sürmediği anlaşılmaktadır. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin vefatı üzerine başlatılan soruşturma dosyasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün; amaçları ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz bir çok iş ve işlemler yapıldığı, bu manada ayrıntıları yukarıda yazılı olduğu üzere isimli isimsiz bir çok ihbar mektubuyla yüzün üzerinde kişinin iki yılı aşkın sürelerle telefonlarının dinlendiği ve soruşturmaya dahil edildikleri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismiyle yan yana gelmesi dahi düşünülemeyecek; uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan sabıkalı, kriminal şahıslara Muhsin Yazıcıoğlu'nu hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller ihdas edildiği, aynı zamanda vefat edenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği, örgütün genel olarak amacı, taktik ve stratejisi dikkate alındığında; bu şekilde olayın Ergenekon tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu iddiasıyla TSK içerisindeki açılması muhtemel kadrolara örgüt mensuplarının yerleştirilmesinin planlandığının değerlendirildiği, 17-25 Aralık tarihinden sonra ise doğrudan Altmışıncı hükümeti temsil eden Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bazı üst düzey görevlilerin soruşturmayla ilişkilendirilerek örgütün Emniyet, Yargı ve TSK içerisindeki gücü ile hükümetin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye çalışıldığının düşünüldüğü, 3713 sayılı TMK'ya 21/02/2014 tarih ve 6526 Sayılı Kanunu'nun 1. Maddesi ile eklenen geçici 14. Maddesinin 3. bendi ile yapılan değişiklikle özel yetkili mahkemeler kaldırılınca bu girişimin akim kaldığı anlaşılmıştır. Yukarıda ayrıntısıyla yer verildiği üzere etkin pişmanlıkta bulunan Özcan Öztürk'ün, Rafet Arslanoğlu'nu teşhis ederken ifade ettiği üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'na yakın kişiler dolayısıyla temelde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ismi kullanılıp istismar edildiği anlaşılmakla iş bu iddianameyle örgüt üyeleri ya da örgüt adına istismar eylemine iştirak ederek soruşturmayı örgüt menfaatleri doğrultusunda yönlendiren şüphelilerin suç oluşturan ve haklarında yürütülen/yürütülmüş soruşturma ve kovuşturma dosyalarında değerlendirilip tartışılmayan eylemlerinin cezalandırılması amaçlanmıştır."

Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı
Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Fethullah Gülen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı - Son Dakika


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