KAHRAMANMARAŞ Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülenlerin ilk duruşması tamamlandı - Son Dakika

Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülenlerin ilk duruşması tamamlandı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görüldü.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili görülen davanın birleştirilmesiyle sanık sayısı 20'ye çıkan ve bu sanıklardan Muharrem Tunç'un ölmesiyle 19'a düşen davanın ilk duruşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak ile kardeşi Naziye Sosyal, avukatlar ve sanıklar katıldı.

İki Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 13 bölüm ve 96 sayfadan oluşan iddianamede şüphelilerin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında FETÖPDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin ve örgüte üye olmamakla birlikte örgütle aynı amaç doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunarak yardım eden kişilere dair faaliyetlerin tespiti ve şüphelilerin cezalandırılması talebinden ibaret olduğu belirtiliyor.

15 SAAT SÜRDÜ

Kahramanmaraş 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması yapılan davada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından sırasıyla savunmaları alındı. Sanıklar, iddianamede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç ile dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, aynı suçtan daha önce yargılanıp ceza aldıklarını ve cezaların üst mahkemelerce de onandığını, bu nedenle kendileri hakkında açılan davanın mükerrer olduğunu belirtip davanın reddini talep etti. Mahkeme başkanı ise talebin dava sonunda değerlendirileceğini belirtti.

15 saat süren duruşma sonunda mahkeme başkanı, davayı 28 Haziran'a erteledi.