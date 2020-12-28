Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor - Son Dakika

Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor

28.12.2020 14:18
Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmayı;

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmayı; FETÖ'nün talimatlarıyla müdahale ederek yönlendirdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan isimlerden dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in örgüte bağlılık kategorisinde 'FETÖ'ye bağlı en üst seviye olan 'A5' kategorisinde yer aldıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, silahlı terör örgütü adına suç işleme, zincirleme şekilde yalan tanıklık ve suç uydurma, iftira, suçu ve suçluyu övme, yalan tanıklık, kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık' suçlarından, Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın iddianamesinde şüphelilerin Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunarak yardım etikleri öne sürülüyor.

"YÜKSEK YERLERDE ELEMANLARIM VAR"Şüphelilerden en dikkat çeken 2 isim ise Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğu bilgi notunu hazırlayarak çevre illere gönderen dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen ile bu notu dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye ileten Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç. 96 sayfalık iddianamenin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün olaya ilişkin ilk müdahalesi olarak helikopter enkazına ulaşıldığı Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notu' bölümünde Dursun Özmen'in bilgi notunda neler olduğu ve bu nota tepki gösteren personele olan tepkisi yer alıyor.İddianamede yer alan iddialara göre asılsız bilgi notu nedeniyle Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de görevi kötüye kullanmak suçundan da yargılanan Dursun Özmen, "Devam eden çalışmalarda ilimiz Göksun ilçesi Hacıömer Köyü Temurağa Köyü Kazmadere Mevkiinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı, diğer şahısların yaralı oldukları, ilimiz Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, Göksun Devlet Hastanesi görevlilerinin yaralılara müdahale için hazır bekledikleri şeklinde bilgiler intikal etmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" şeklinde bilgi notu hazırladı.Olay günü nöbetçi olan istihbarat şube personeli S.B., savcılığa tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde bilgi notunu Dursun Özmen'in odasında tek başınayken müsvedde hazırladığını belirterek, "Aynı zamanda dairenin sabit ve görüntülü konuşma özelliği bulunan telefonda 'Kayseri istihbarat şube müdürü' unvanı yazan bir kişi işle görüntülü konuştu. Daha sonra Dursun Özmen'den aldığım bilgi notunu bilgisayara geçirdim. Dursun Özmen'e haber kaynağını sorduğumda 'Yüksek yerlerde elemanım var' diye cevap verip bilgi notunun tüm illere gönderilmesi talimatını verdi. Haber kaynağını bilmediğim için bilgi notunu göndermedim. Bunun üzerine Dursun Özmen bilgi notunun tüm illere gönderilmesi talimatını İsmail adlı kişiye verdi" dedi.FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza alan Ali Orhan Dinç ise bilgi notuyla ilgili olarak 2009'da başlatılan ilk soruşturmada tanık olarak verdiği ifadede, bilgi notunun Kahramanmaraş'tan geldiğini, notu dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile paylaştığını, Özdemir'in de Vali Mevlüt Bilici'ye ilettiğini söyledi.Dursun Özmen ise 20 Mayıs 2009'da verdiği ifadede bilgi notunu 17.40'ta geçtiğini ancak Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair haberlerin basında 17.15'te çıktığını söyledi.8 NUMARADAN 637 FETÖ'CÜ İLE GÖRÜŞMEİddianamede Dursun Özmen'in FETÖ üyesi olma suçundan yargılandığı Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza aldığı, evinde F serili 1 dolar bulundurduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu da yer aldı. Ayrıca Özmen'in kullandığı 8 ayrı cep telefonu hattının detaylı incelemesinde FETÖ'ye üye olma suçlarından haklarında soruşturma açılan 637 kişiyle görüştüğü de tespit edildi.GARSON KODLAMALARI A5İddianamede 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10'ar yıl hapisleri istenen Ali Orhan Dinç ile Dursun Özmen hakkında dikkat çeken en önemli detay ise, her ikisinin de FETÖ'nün A5 kategorisinde yer alması. Gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen ve FETÖ'yle mücadele kapsamında bugüne kadar elde edilmiş en önemli deliller arasında yer alan SD kartta Dinç ve Özmen'in de isimlerinin olduğu tespit edildi. İddianamede her iki şüpheli için "Her iki şüpheliye FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kendi içerisinde yaptığı kodlamaya göre A5 kodunun verildiği, bu kodun, FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan emniyet mahrem yapılanmasındaki örgüt mensuplarını ifade ettiği, örgüt elebaşısının gizliliği sağlamak için mensuplarının ByLock üzerinden görüşmelerini istediği, her iki şüphelinin ByLock isimli program kullanıcısı oldukları tespit edilmiştir" denildi."3 DAVA BİRLEŞTİRİLSİN"

Öte yandan iddianameyi hazırlayan 2 cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan şüphelilerden 8'inin Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş ve Göksun'da devam eden 2 davada da sanık oldukları, bu nedenle 3 davanın birleştirilmesini talep etti. Birleştirilmesi talep edilen davaların ise Dursun Özmen'in Kahramanmaraş 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı dava ile Yazıcıoğlu'nun helikopterini arama çalışmalarına katılan ve kırıma uğrayan S70 Sikorsky helikopterin soruşturmasını yürütmek üzere gittikleri kaza yerinden helikopterdeki GPS cihazlarını çaldıkları öne sürülen Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum,  Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş ve Yusuf Yiğit'in Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde nitelikli hırsızlık suçundan yargılandıkları dava olduğu bildirildi.


Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor
Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor
Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor
Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor

Fetullahçı Terör Örgütü, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu sanıklarından Dinç ve Özmen, FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alıyor - Son Dakika


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