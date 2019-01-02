Son Dakika Haberleri: Yazıcıoğlu: "Seçimlerde 'Bot' Savaşlarına Hazır Olun'

Yazıcıoğlu: "Seçimlerde 'Bot' Savaşlarına Hazır Olun'

2 saat önce

Dijital İletişim Uzmanı Emre Yazıcıoğlu, yerel seçimlerde adayların sosyal medyayı ve dijital platformların önemine değinerek, yayınlanmak istenen mesajların kısa ve net olması gerektiğini söyledi.

Yazıcıoğlu:
Dijital İletişim Uzmanı Emre Yazıcıoğlu, yerel seçimlerde adayların sosyal medyayı ve dijital platformların önemine değinerek, yayınlanmak istenen mesajların kısa ve net olması gerektiğini söyledi.

Yurt dışından başlatılacak olan bot savaşlarına da dikkat çeken Yazıcıoğlu, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, adayların açıklanması ile birlikte hummalı bir seçim sürecine başlandı. Bu seçimi diğerlerinden farklı kılacak olan nokta ise dijital çalışmalar. AK Parti bu çağı çoktan başlattı. Gereksiz bayraklama ve seçim otobüsleri yerine daha az bütçelerle daha çok kitleye ulaşmanın yolunun sosyal medya ve dijital platformlardan geçtiğini AK Parti gördü. Bu uygulamaları seçime girecek olan diğer partilerinde yapacağından şüphemiz yok. Ancak burada bazı yanlış uygulamalar seçmende karşıtduyguya yol açabilir. Sosyal medya üzerinden verilmek istenen mesajların dili çok daha farklıdır. Bunun için uzmanlardan yardım alınmalı ve gereksiz uzunluktaki mesajlardan kaçınılmalıdır. Bu önemli kararın ardından yurt dışı menşeli bot hesaplarında artacağını ön görüyoruz. Bu sebeple hem kullanıcılar hem de siyasiler çok şeffaf bir ortamda çalışmalarını sürdürmelidir. Yabancı ülkelerden başlatılacak olan bot savaşlarından ancak bilinçle baş edebiliriz. Kısacası siyasiler tarafından mesajlar kısalırken, vatandaşlar tarafından dikkatler artırılmalıdır." diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Resmen Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak Arabayla Kaleye Giren Tolgahan Acar: Bu Senenin İlk Golü Benden Olsun

Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti Milli Oyuncu Cengiz Ünder, Sosyal Medya Hesabından Yanlışlıkla Seçim Haberi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:50:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazıcıoğlu: "Seçimlerde 'Bot' Savaşlarına Hazır Olun'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]