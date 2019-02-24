Son Dakika Haberleri: Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9 kamu görevlisine dava

Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9 kamu görevlisine dava

2 dakika önce

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında kamu davası açtık." dedi.

Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9 kamu görevlisine dava, System.String[]
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında kamu davası açtık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:20 

Ekonomi
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