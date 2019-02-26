Yazıcıoğlu Soruşturmasında Üst Düzey 9 Kamu Görevlisine Dava Açılması - BBP Genel Başkanı Destici -...
1 saat önce
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili alınan son kararı değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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