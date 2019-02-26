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Yazıcıoğlu Soruşturmasında Üst Düzey 9 Kamu Görevlisine Dava Açılması - BBP Genel Başkanı Destici -...

1 saat önce

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili alınan son kararı değerlendirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili alınan son kararı değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:42 Kaynak: AA

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