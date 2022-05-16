Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti

16.05.2022 15:35
Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti

Ankara'da 2009 yılında yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Yıldız, Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenecekti.

2009 yılında yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan 49 yaşındaki Erol Yıldız, yaşadığı bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

KENDİ ARACININ ALTINDA KALDI

Saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

TANIK OLARAK DİNLENECEKTİ

Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek üç korumadan biriydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Erol Yıldız, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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