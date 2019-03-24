Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.
Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu
ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas
'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatının 10. yılında memleketi Sivas'ta, Eminevim'in desteği ile bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; öğle namazının ardından Sivas Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Sivas'ın önemli imam hatipleri tarafından okunan mevlit-i şerif sırasında dinleyenlere lokum ikramı yapıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:29 Kaynak: İHA
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