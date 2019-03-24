Son Dakika Haberleri: Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu

Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatının 10. yılında memleketi Sivas'ta, Eminevim'in desteği ile bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; öğle namazının ardından Sivas Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Sivas'ın önemli imam hatipleri tarafından okunan mevlit-i şerif sırasında dinleyenlere lokum ikramı yapıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Güncel
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